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Волинян кличуть долучитися до конкурсу від лісівників

Волинян кличуть долучитися до конкурсу від лісівників
На Волині триває конкурс на кращий проект дендрологічного парку, скверу чи пам’ятної алеї серед районних центрів та об’єднаних територіальних громад області.

Свої ідеї можна подати до 1 серпня, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.

"Взяти участь у конкурсі просто: придивляєтеся місце у своєму населеному пункті, плануєте, як його можна облаштувати, використовуєте якомога більше креативності, створюєте унікальний проект, як зазначено у Положенні про конкурс Конкурс на кращий проект дендрологічного парку чи скверу", - йдеться у повідомленні.

Далі слід оформити заявку і надіслати на адресу Волинського ОУЛМГ:

43000, Луцьк, проспект Волі, 30 (або ж передаєте у прес-службу Волинського ОУЛМГ). Телефон для контактів: 096 73 07 210.


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Теги: лісівники, конкурс, озеленення, благоустрій
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