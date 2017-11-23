Волинян кличуть долучитися до конкурсу від лісівників
Сьогодні, 17:12
На Волині триває конкурс на кращий проект дендрологічного парку, скверу чи пам’ятної алеї серед районних центрів та об’єднаних територіальних громад області.
Свої ідеї можна подати до 1 серпня, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.
"Взяти участь у конкурсі просто: придивляєтеся місце у своєму населеному пункті, плануєте, як його можна облаштувати, використовуєте якомога більше креативності, створюєте унікальний проект, як зазначено у Положенні про конкурс Конкурс на кращий проект дендрологічного парку чи скверу", - йдеться у повідомленні.
Далі слід оформити заявку і надіслати на адресу Волинського ОУЛМГ:
43000, Луцьк, проспект Волі, 30 (або ж передаєте у прес-службу Волинського ОУЛМГ). Телефон для контактів: 096 73 07 210.
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Свої ідеї можна подати до 1 серпня, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.
"Взяти участь у конкурсі просто: придивляєтеся місце у своєму населеному пункті, плануєте, як його можна облаштувати, використовуєте якомога більше креативності, створюєте унікальний проект, як зазначено у Положенні про конкурс Конкурс на кращий проект дендрологічного парку чи скверу", - йдеться у повідомленні.
Далі слід оформити заявку і надіслати на адресу Волинського ОУЛМГ:
43000, Луцьк, проспект Волі, 30 (або ж передаєте у прес-службу Волинського ОУЛМГ). Телефон для контактів: 096 73 07 210.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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