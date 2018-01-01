Що цікавого буде на першому фестивалі світязького пончика





13 липня на центральному пляжі озера Світязь вперше відбудеться Фестиваль світязького пончика, - пише



Організатори запрошують місцевих жителів і гостей взяти участь у фестивалі: почастувати пончиками власного виробництва глядачів та проявити себе у таких конкурсах:



- на найоригінальніший твір про пончик;



- на кращу господиню по випіканню пончиків (за смаковими якостями);



- на кращу композицію з пончиків;



- на найбільший за розміром пончик (одночасно відбуватиметься реєстрація рекорду).



Прохання для участі в конкурсах зареєструватись до 10 липня в організаторів фестивалю за адресою:



смт Шацьк, вул. Шковороди, 13.



Контактна особа: Валентина Ханзерук,



директор Шацького районного будинку культури.



Тел.: (067) 4950737.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На фестивалі, що відбудеться у Шацьку, гостей частуватимуть пончиками та влаштують тематичні конкурси.13 липня на центральному пляжі озера Світязь вперше відбудеться Фестиваль світязького пончика, - пише Район.Шацьк Організатори запрошують місцевих жителів і гостей взяти участь у фестивалі: почастувати пончиками власного виробництва глядачів та проявити себе у таких конкурсах:- на найоригінальніший твір про пончик;- на кращу господиню по випіканню пончиків (за смаковими якостями);- на кращу композицію з пончиків;- на найбільший за розміром пончик (одночасно відбуватиметься реєстрація рекорду).

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