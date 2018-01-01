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Що цікавого буде на першому фестивалі світязького пончика

Що цікавого буде на першому фестивалі світязького пончика
На фестивалі, що відбудеться у Шацьку, гостей частуватимуть пончиками та влаштують тематичні конкурси.

13 липня на центральному пляжі озера Світязь вперше відбудеться Фестиваль світязького пончика, - пише Район.Шацьк.

Організатори запрошують місцевих жителів і гостей взяти участь у фестивалі: почастувати пончиками власного виробництва глядачів та проявити себе у таких конкурсах:

- на найоригінальніший твір про пончик;

- на кращу господиню по випіканню пончиків (за смаковими якостями);

- на кращу композицію з пончиків;

- на найбільший за розміром пончик (одночасно відбуватиметься реєстрація рекорду).

Прохання для участі в конкурсах зареєструватись до 10 липня в організаторів фестивалю за адресою:

смт Шацьк, вул. Шковороди, 13.

Контактна особа: Валентина Ханзерук,

директор Шацького районного будинку культури.

Тел.: (067) 4950737.

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Теги: Світязь, пончики, фестиваль
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