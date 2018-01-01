Що цікавого буде на першому фестивалі світязького пончика
Сьогодні, 17:28
На фестивалі, що відбудеться у Шацьку, гостей частуватимуть пончиками та влаштують тематичні конкурси.
13 липня на центральному пляжі озера Світязь вперше відбудеться Фестиваль світязького пончика, - пише Район.Шацьк.
Організатори запрошують місцевих жителів і гостей взяти участь у фестивалі: почастувати пончиками власного виробництва глядачів та проявити себе у таких конкурсах:
- на найоригінальніший твір про пончик;
- на кращу господиню по випіканню пончиків (за смаковими якостями);
- на кращу композицію з пончиків;
- на найбільший за розміром пончик (одночасно відбуватиметься реєстрація рекорду).
Прохання для участі в конкурсах зареєструватись до 10 липня в організаторів фестивалю за адресою:
смт Шацьк, вул. Шковороди, 13.
Контактна особа: Валентина Ханзерук,
директор Шацького районного будинку культури.
Тел.: (067) 4950737.
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13 липня на центральному пляжі озера Світязь вперше відбудеться Фестиваль світязького пончика, - пише Район.Шацьк.
Організатори запрошують місцевих жителів і гостей взяти участь у фестивалі: почастувати пончиками власного виробництва глядачів та проявити себе у таких конкурсах:
- на найоригінальніший твір про пончик;
- на кращу господиню по випіканню пончиків (за смаковими якостями);
- на кращу композицію з пончиків;
- на найбільший за розміром пончик (одночасно відбуватиметься реєстрація рекорду).
Прохання для участі в конкурсах зареєструватись до 10 липня в організаторів фестивалю за адресою:
смт Шацьк, вул. Шковороди, 13.
Контактна особа: Валентина Ханзерук,
директор Шацького районного будинку культури.
Тел.: (067) 4950737.
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