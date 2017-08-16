У «ПортCity» на День шопоголіка розігрували подарунки. ФОТО

У торгово-розважальному центрі «ПортCity» 30 червня відбувся День шопоголіка. Кожен відвідувач мав можливість купити речі за шаленими знижками до 50%, взяти участь у розіграші та отримати цінні подарунки.Серед розіграних подарунків було мережеве обладнання, грошові сертифікати та сертифікати на покупки від магазинів: Motosport, Brocard, Jasmin, Буква, хімчистка Чисто, Інтертелеком, Там-Там, ЧудоОстрів та інші.Також відвідувачі ТРЦ «ПортCity» насолодилися показом від модельного агенства «MZM MODELS» та взяли участь у майстер-класі від візажистки Ольги Сімони.Приємним бонусом були безкоштовні мейк-апи та зачіски, консультації та поради від майстринь у сфері краси із професійної школи макіяжу Simonaschool.Спонсором «Дня шопоголіка» виступила компанія «Інтертелеком» - національний оператор мобільного та фіксованого зв'язку за технологією CDMA, який також надає послуги безлімітного 3G інтернету.Саме для того, щоб ви залишалися в режимі онлайн в будь-якій точці України «Інтертелеком» надав в якості призу роутери ATEL AMF 80 с активованим тарифом "День за 5 грн".