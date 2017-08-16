У «ПортCity» на День шопоголіка розігрували подарунки. ФОТО
Сьогодні, 20:45
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» 30 червня відбувся День шопоголіка. Кожен відвідувач мав можливість купити речі за шаленими знижками до 50%, взяти участь у розіграші та отримати цінні подарунки.
Серед розіграних подарунків було мережеве обладнання, грошові сертифікати та сертифікати на покупки від магазинів: Motosport, Brocard, Jasmin, Буква, хімчистка Чисто, Інтертелеком, Там-Там, ЧудоОстрів та інші.
Також відвідувачі ТРЦ «ПортCity» насолодилися показом від модельного агенства «MZM MODELS» та взяли участь у майстер-класі від візажистки Ольги Сімони.
Приємним бонусом були безкоштовні мейк-апи та зачіски, консультації та поради від майстринь у сфері краси із професійної школи макіяжу Simonaschool.
Спонсором «Дня шопоголіка» виступила компанія «Інтертелеком» - національний оператор мобільного та фіксованого зв'язку за технологією CDMA, який також надає послуги безлімітного 3G інтернету.
Саме для того, щоб ви залишалися в режимі онлайн в будь-якій точці України «Інтертелеком» надав в якості призу роутери ATEL AMF 80 с активованим тарифом "День за 5 грн".
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Серед розіграних подарунків було мережеве обладнання, грошові сертифікати та сертифікати на покупки від магазинів: Motosport, Brocard, Jasmin, Буква, хімчистка Чисто, Інтертелеком, Там-Там, ЧудоОстрів та інші.
Також відвідувачі ТРЦ «ПортCity» насолодилися показом від модельного агенства «MZM MODELS» та взяли участь у майстер-класі від візажистки Ольги Сімони.
Приємним бонусом були безкоштовні мейк-апи та зачіски, консультації та поради від майстринь у сфері краси із професійної школи макіяжу Simonaschool.
Спонсором «Дня шопоголіка» виступила компанія «Інтертелеком» - національний оператор мобільного та фіксованого зв'язку за технологією CDMA, який також надає послуги безлімітного 3G інтернету.
Саме для того, щоб ви залишалися в режимі онлайн в будь-якій точці України «Інтертелеком» надав в якості призу роутери ATEL AMF 80 с активованим тарифом "День за 5 грн".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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