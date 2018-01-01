Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Сьогодні, 11:32
Будівельна компанія «Інвестор» розпочинає будівництво нового сучасного житлового комплексу у Струмівці – «Струмочок 2».
Про це йшлося у понеділок, 2 липня, під час презентації.
За словами директора «Інвестора» Андрія Разумовського, 5 років тому – 2 липня – зареєстрували будівельну компанію і тоді ж починали зводити «Струмочок». Відтак, символічно будувати нові помешкання теж розпочинають 2 липня.
«Ми набралися досвіду, придбали нову земельну ділянку і починаємо будувати «Струмочок 2». Довго думали над назвою і хотіли продовжити нашу «космічну» лінію, але це продовження проекту, тому її лишили», - поділився Андрій Разумовський.
Новий житловий комплекс збудують на ділянці площею 7 гектарів. Нині розпочали будівництво 6 котеджів та 24 таунхаусів, котрі планують здати в експлуатацію у другому кварталі 2020 року.
Загалом ЖК «Струмочок» налічуватиме 118 таунхаусів, 9 котеджів та багатоквартирні будинки на 140 помешкань.
«Таунхауси – один із найгарніших та найзручніших видів житла. Людина може і машину поставити, і комфортно себе почувати. Раніше у нас був таунхаус одного планування на 130 «квадратів», однак відповідно до різних потреб ми розробили три типи помешкань: класичний, із гаражем, та на 119 «квадратів»», - зауважив директор «Інвестора».
На території житлового комплексу облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками протяжністю 250 метрів. Окрім того, тут зведуть громадські та комерційні приміщення. За задумом «Інвестора» тут мають бути приватний дитсадок, кав’ярня, магазин, піцерія, аптека.
«Ми робимо хороший спортивний майданчик з якісним покриттям, розмістимо спортивні тренажери. Для дітей буде небанальний майданчик, а щось цікаве: чи потяг, чи піратський корабель», - зізнався Разумовський.
У «Струмочку 2» буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.
«Ми будуємо житло з червоної цегли, утеплюємо ватою та пінопластом, ставимо хороші вікна-солар», - розповів директор «Інвестора».
Ціна на таунхауси коливається від 395 до 450 доларів за квадратний метр, залежно від комплектації помешкання. Будинок на 128,4 «квадрати» коштуватиме 59 тисяч доларів, на 175,94 «квадрати» - 79 тисяч доларів. Традиційно перший внесок складає 25 % від вартості житла. Клієнтам також гарантують знижки, якщо оплата становитиме 100 % чи 50 %.
Орієнтовний термін реалізації проекту – 3 роки, підсумував Андрій Разумовський.
Контакти відділу продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
вул. Коперника, 13в, м. Луцьк.
096 030 20 10
[email protected]
instagram.com/bud.investor
facebook.com/investorlutsk
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Про це йшлося у понеділок, 2 липня, під час презентації.
За словами директора «Інвестора» Андрія Разумовського, 5 років тому – 2 липня – зареєстрували будівельну компанію і тоді ж починали зводити «Струмочок». Відтак, символічно будувати нові помешкання теж розпочинають 2 липня.
«Ми набралися досвіду, придбали нову земельну ділянку і починаємо будувати «Струмочок 2». Довго думали над назвою і хотіли продовжити нашу «космічну» лінію, але це продовження проекту, тому її лишили», - поділився Андрій Разумовський.
Новий житловий комплекс збудують на ділянці площею 7 гектарів. Нині розпочали будівництво 6 котеджів та 24 таунхаусів, котрі планують здати в експлуатацію у другому кварталі 2020 року.
Загалом ЖК «Струмочок» налічуватиме 118 таунхаусів, 9 котеджів та багатоквартирні будинки на 140 помешкань.
«Таунхауси – один із найгарніших та найзручніших видів житла. Людина може і машину поставити, і комфортно себе почувати. Раніше у нас був таунхаус одного планування на 130 «квадратів», однак відповідно до різних потреб ми розробили три типи помешкань: класичний, із гаражем, та на 119 «квадратів»», - зауважив директор «Інвестора».
На території житлового комплексу облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками протяжністю 250 метрів. Окрім того, тут зведуть громадські та комерційні приміщення. За задумом «Інвестора» тут мають бути приватний дитсадок, кав’ярня, магазин, піцерія, аптека.
«Ми робимо хороший спортивний майданчик з якісним покриттям, розмістимо спортивні тренажери. Для дітей буде небанальний майданчик, а щось цікаве: чи потяг, чи піратський корабель», - зізнався Разумовський.
У «Струмочку 2» буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.
«Ми будуємо житло з червоної цегли, утеплюємо ватою та пінопластом, ставимо хороші вікна-солар», - розповів директор «Інвестора».
Ціна на таунхауси коливається від 395 до 450 доларів за квадратний метр, залежно від комплектації помешкання. Будинок на 128,4 «квадрати» коштуватиме 59 тисяч доларів, на 175,94 «квадрати» - 79 тисяч доларів. Традиційно перший внесок складає 25 % від вартості житла. Клієнтам також гарантують знижки, якщо оплата становитиме 100 % чи 50 %.
Орієнтовний термін реалізації проекту – 3 роки, підсумував Андрій Разумовський.
Контакти відділу продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
вул. Коперника, 13в, м. Луцьк.
096 030 20 10
[email protected]
instagram.com/bud.investor
facebook.com/investorlutsk
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