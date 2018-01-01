вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*

Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Будівельна компанія «Інвестор» розпочинає будівництво нового сучасного житлового комплексу у Струмівці – «Струмочок 2».

Про це йшлося у понеділок, 2 липня, під час презентації.

За словами директора «Інвестора» Андрія Разумовського, 5 років тому – 2 липня – зареєстрували будівельну компанію і тоді ж починали зводити «Струмочок». Відтак, символічно будувати нові помешкання теж розпочинають 2 липня.

Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*


«Ми набралися досвіду, придбали нову земельну ділянку і починаємо будувати «Струмочок 2». Довго думали над назвою і хотіли продовжити нашу «космічну» лінію, але це продовження проекту, тому її лишили», - поділився Андрій Разумовський.

Новий житловий комплекс збудують на ділянці площею 7 гектарів. Нині розпочали будівництво 6 котеджів та 24 таунхаусів, котрі планують здати в експлуатацію у другому кварталі 2020 року.

Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*


Загалом ЖК «Струмочок» налічуватиме 118 таунхаусів, 9 котеджів та багатоквартирні будинки на 140 помешкань.

«Таунхауси – один із найгарніших та найзручніших видів житла. Людина може і машину поставити, і комфортно себе почувати. Раніше у нас був таунхаус одного планування на 130 «квадратів», однак відповідно до різних потреб ми розробили три типи помешкань: класичний, із гаражем, та на 119 «квадратів»», - зауважив директор «Інвестора».

На території житлового комплексу облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками протяжністю 250 метрів. Окрім того, тут зведуть громадські та комерційні приміщення. За задумом «Інвестора» тут мають бути приватний дитсадок, кав’ярня, магазин, піцерія, аптека.

Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*


«Ми робимо хороший спортивний майданчик з якісним покриттям, розмістимо спортивні тренажери. Для дітей буде небанальний майданчик, а щось цікаве: чи потяг, чи піратський корабель», - зізнався Разумовський.

У «Струмочку 2» буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.

Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*


«Ми будуємо житло з червоної цегли, утеплюємо ватою та пінопластом, ставимо хороші вікна-солар», - розповів директор «Інвестора».

Ціна на таунхауси коливається від 395 до 450 доларів за квадратний метр, залежно від комплектації помешкання. Будинок на 128,4 «квадрати» коштуватиме 59 тисяч доларів, на 175,94 «квадрати» - 79 тисяч доларів. Традиційно перший внесок складає 25 % від вартості житла. Клієнтам також гарантують знижки, якщо оплата становитиме 100 % чи 50 %.

Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*


Орієнтовний термін реалізації проекту – 3 роки, підсумував Андрій Разумовський.

Контакти відділу продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
вул. Коперника, 13в, м. Луцьк.
096 030 20 10
[email protected]

instagram.com/bud.investor

facebook.com/investorlutsk

Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська школярка здобула «золото» на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 12:08
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Сьогодні, 11:32
Волинянину, який до смерті побив брата та підпалив хату, дали 8 років тюрми
Сьогодні, 11:13
До Луцька завітає учасник міжнародного веломарафону
Сьогодні, 10:54
Трагічне кохання: підліток повісився на очах у дівчини
Сьогодні, 10:41
Схожі новини
Чому ковельчани обрали квартири у ЖК «Парковий квартал». ФОТО* Чому ковельчани обрали квартири у ЖК «Парковий квартал». ФОТО*
26 червень, 15:10
Показали, яким буде новий житловий квартал поблизу Луцька* Показали, яким буде новий житловий квартал поблизу Луцька*
23 червень, 10:21
У ЖК «Парковий квартал» підключають швидкісний інтернет від UAinet* У ЖК «Парковий квартал» підключають швидкісний інтернет від UAinet*
22 червень, 09:43
Літня пропозиція від ЖК «Парковий квартал»: 1-кімнатна квартира за 16 000 $* Літня пропозиція від ЖК «Парковий квартал»: 1-кімнатна квартира за 16 000 $*
11 червень, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська школярка здобула «золото» на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 12:08
 0
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Сьогодні, 11:32
 0
Волинянину, який до смерті побив брата та підпалив хату, дали 8 років тюрми
Сьогодні, 11:13
 0
До Луцька завітає учасник міжнародного веломарафону
Сьогодні, 10:54
 0
Трагічне кохання: підліток повісився на очах у дівчини
Сьогодні, 10:41
 0
Медіа
відео
1/8