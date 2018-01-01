Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*

розпочинає будівництво нового сучасного житлового комплексу у Струмівці – «Струмочок 2».Про це йшлося у понеділок, 2 липня, під час презентації.За словами директора «Інвестора», 5 років тому – 2 липня – зареєстрували будівельну компанію і тоді ж починали зводити «Струмочок». Відтак, символічно будувати нові помешкання теж розпочинають 2 липня.«Ми набралися досвіду, придбали нову земельну ділянку і починаємо будувати «Струмочок 2». Довго думали над назвою і хотіли продовжити нашу «космічну» лінію, але це продовження проекту, тому її лишили», - поділився Андрій Разумовський.Новий житловий комплекс збудують на ділянці площею 7 гектарів. Нині розпочали будівництво 6 котеджів та 24 таунхаусів, котрі планують здати в експлуатацію у другому кварталі 2020 року.Загалом ЖК «Струмочок» налічуватиме 118 таунхаусів, 9 котеджів та багатоквартирні будинки на 140 помешкань.«Таунхауси – один із найгарніших та найзручніших видів житла. Людина може і машину поставити, і комфортно себе почувати. Раніше у нас був таунхаус одного планування на 130 «квадратів», однак відповідно до різних потреб ми розробили три типи помешкань: класичний, із гаражем, та на 119 «квадратів»», - зауважив директор «Інвестора».На території житлового комплексу облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками протяжністю 250 метрів. Окрім того, тут зведуть громадські та комерційні приміщення. За задумом «Інвестора» тут мають бути приватний дитсадок, кав’ярня, магазин, піцерія, аптека.«Ми робимо хороший спортивний майданчик з якісним покриттям, розмістимо спортивні тренажери. Для дітей буде небанальний майданчик, а щось цікаве: чи потяг, чи піратський корабель», - зізнався Разумовський.У «Струмочку 2» буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.«Ми будуємо житло з червоної цегли, утеплюємо ватою та пінопластом, ставимо хороші вікна-солар», - розповів директор «Інвестора».Ціна на таунхауси коливається від 395 до 450 доларів за квадратний метр, залежно від комплектації помешкання. Будинок на 128,4 «квадрати» коштуватиме 59 тисяч доларів, на 175,94 «квадрати» - 79 тисяч доларів. Традиційно перший внесок складає 25 % від вартості житла. Клієнтам також гарантують знижки, якщо оплата становитиме 100 % чи 50 %.Орієнтовний термін реалізації проекту – 3 роки, підсумував Андрій Разумовський.вул. Коперника, 13в, м. Луцьк.096 030 20 10