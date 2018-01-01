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У Луцьку на «зебрі» збили людину. ФОТО 18+

У Луцьку на «зебрі» збили людину. ФОТО 18+
У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода, жертвою якої став пішохід. Інцидент трапився на проспекті Відродження 2 липня близько 17 години.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

У мережі facebook активіст Сергій Поха опублікував фото аварії.

На місці події працюють медики і декілька екіпажів патрульної поліції.

Деталі згодом.

У Луцьку на «зебрі» збили людину. ФОТО 18+
У Луцьку на «зебрі» збили людину. ФОТО 18+
У Луцьку на «зебрі» збили людину. ФОТО 18+

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Теги: аварія, Луцьк
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