У Луцьку на «зебрі» збили людину. ФОТО 18+
Сьогодні, 18:04
У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода, жертвою якої став пішохід. Інцидент трапився на проспекті Відродження 2 липня близько 17 години.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
У мережі facebook активіст Сергій Поха опублікував фото аварії.
На місці події працюють медики і декілька екіпажів патрульної поліції.
Деталі згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
У мережі facebook активіст Сергій Поха опублікував фото аварії.
На місці події працюють медики і декілька екіпажів патрульної поліції.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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