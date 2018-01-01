У Луцьку на «зебрі» збили людину. ФОТО 18+





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



У мережі Сергій Поха опублікував фото аварії.



На місці події працюють медики і декілька екіпажів патрульної поліції.



Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода, жертвою якої став пішохід. Інцидент трапився на проспекті Відродження 2 липня близько 17 години.Про цеповідомили очевидці.У мережі facebook активістопублікував фото аварії.На місці події працюють медики і декілька екіпажів патрульної поліції.Деталі згодом.

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