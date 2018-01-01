У Луцьку на «зебрі» збили людину. ОНОВЛЕНО. ФОТО 18+
Сьогодні, 18:04
У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода, жертвою якої став пішохід. Інцидент трапився на проспекті Відродження 2 липня близько 17 години.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
У мережі facebook активіст Сергій Поха опублікував фото аварії.
На місці події працюють медики і декілька екіпажів патрульної поліції.
Як згодом у соцмережах повідомила речниця волинських патрульних Ольга Бузулук, постраждалою виявилася жінка 1957 року народження.
Вона жива, її доправили до лікарні з переломами.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
У мережі facebook активіст Сергій Поха опублікував фото аварії.
На місці події працюють медики і декілька екіпажів патрульної поліції.
Як згодом у соцмережах повідомила речниця волинських патрульних Ольга Бузулук, постраждалою виявилася жінка 1957 року народження.
Вона жива, її доправили до лікарні з переломами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 4
А той всюди встигає! Вже приїхав і тут пофоткав!
Так покажіть машину що збила...
Нема роботи в Луцьку от і фоткає
Збив мерс 0777
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