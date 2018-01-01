П'яний лучанин «загубив» авто біля Світязя
Сьогодні, 18:57
Лучанин, будучи у стані алкогольного сп'яніння біля озера Світязь, забув, де залишив своє авто.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Так, лучанин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, залишив свій автомобіль на узбіччі дороги.
Потім чоловік пішов у напрямку озера, забув, у якому місці його залишив.
В результаті автомобіль повернули власнику.
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Так, лучанин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, залишив свій автомобіль на узбіччі дороги.
Потім чоловік пішов у напрямку озера, забув, у якому місці його залишив.
В результаті автомобіль повернули власнику.
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