П'яний лучанин «загубив» авто біля Світязя





Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.



Так, лучанин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, залишив свій автомобіль на узбіччі дороги.



Потім чоловік пішов у напрямку озера, забув, у якому місці його залишив.



В результаті автомобіль повернули власнику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин, будучи у стані алкогольного сп'яніння біля озера Світязь, забув, де залишив своє авто.Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.Так, лучанин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, залишив свій автомобіль на узбіччі дороги.Потім чоловік пішов у напрямку озера, забув, у якому місці його залишив.В результаті автомобіль повернули власнику.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію