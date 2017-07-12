У волинському виші стартувала вступна кампанія





Про це розповів відповідальний секретар приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Андрій Слащук, - пише інтернет-видання



У виші - 75 магістерських спеціальностей. Щоб вступити на 14 з них, потрібно буде скласти ЗНО з англійської мови. Це нововведення 2018 року.



Загалом у виші для магістратури замовили 700 державних місць. Скільки ж з них профінансують, поки невідомо.



Список документів для вступу на перший і п’ятий курси практично однаковий.



«Потрібно подати атестат з додатком або диплом бакалавра з додатком, чотири фотокартки, копію паспорта та військового квитка, написати заяву», - розповів Андрій Слащук.



У перший день охочих подати документи на вступ було небагато. У приймальній комісії кажуть, це через дипломи бакалаврів. Хоч вони уже надруковані, однак, не всі випускники їх отримали.



А от ті, хто вступають на перший курс, з 2 липня можуть реєструвати свої електронні кабінети. У них документи прийматимуть з 12 по 26 липня в електронному вигляді. Якщо ж в абітурієнтів виникнуть труднощі, вони можуть звернутись за допомогою у приймальну комісію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Східноєвропейському національному університеті вступники на магістратуру почали подавати документи. Вже за 10 днів документизможуть подати і вступники на бакалаврат.Про це розповів відповідальний секретар приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, - пише інтернет-видання Волинь24 У виші - 75 магістерських спеціальностей. Щоб вступити на 14 з них, потрібно буде скласти ЗНО з англійської мови. Це нововведення 2018 року.Загалом у виші для магістратури замовили 700 державних місць. Скільки ж з них профінансують, поки невідомо.Список документів для вступу на перший і п’ятий курси практично однаковий.«Потрібно подати атестат з додатком або диплом бакалавра з додатком, чотири фотокартки, копію паспорта та військового квитка, написати заяву», - розповів Андрій Слащук.У перший день охочих подати документи на вступ було небагато. У приймальній комісії кажуть, це через дипломи бакалаврів. Хоч вони уже надруковані, однак, не всі випускники їх отримали.А от ті, хто вступають на перший курс, з 2 липня можуть реєструвати свої електронні кабінети. У них документи прийматимуть з 12 по 26 липня в електронному вигляді. Якщо ж в абітурієнтів виникнуть труднощі, вони можуть звернутись за допомогою у приймальну комісію.

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