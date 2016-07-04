вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

День Ковеля: шалений концерт і два мільйони у подарунок

День Ковеля: шалений концерт і два мільйони у подарунок
Народний депутат Степан Івахів на День міста Ковеля подарував містянам, окрім концерту, ще й 2 мільйони гривень - кошти спрямують на реконструкцію міського парку.

Про це інфомують на сторінці Ковельської міської ради.

Незважаючи на прохолоду та дощ, увечері у День міста на площі Героїв Майдану зібралось чимало ковельчан, які чекали на виступ зірок - Таяни та гурту «Ляпіс-98». Про такий музичний сувенір подбав народний депутат Степан Івахів та його благодійний фонд «Патріоти Волині».

Степан Івахів також приїхав у Ковель, аби розділити радість свята та привітати мешканців.

«Ніде так не вміють гарно святкувати, як у Ковелі. Але разом з тим, можу з впевненістю сказати, що тут найбільший порядок, це надзвичайно гарне місто», - мовив нардеп.

Також він подарував сертифікат на 2 мільйони гривень. Як зазначив депутат, традиційно з міським головою вони ставлять собі завдання на День міста, яке згодом спільно реалізовують. Цього разу прийняли рішення про розбудову парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

«Ковельчани хочуть бачити парк по-справжньому європейським і з приємністю тут відпочивати та проводити своє дозвілля. Тож настав час змін», - наголосив нардеп.

Заступник міського голови Ігор Прокопів вручив депутату Подяку міського голови, після чого розпочався драйвовий концерт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, День міста, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
День Ковеля: шалений концерт і два мільйони у подарунок
Сьогодні, 22:12
Отримав завдаток і зник: львів'янина «розвели» із відпочинком на Світязі
Сьогодні, 21:33
Волинські фермери можуть відкрити «Агросезон» у ПриватБанку*
Сьогодні, 21:02
У «ПортCity» на День шопоголіка розігрували подарунки. ФОТО
Сьогодні, 20:45
«Я не погоджуюсь, що Конституцію мають змінювати 300 депутатів», – нардеп Лапін
Сьогодні, 20:15
Схожі новини
У Ковелі на День міста вбили дівчину? У Ковелі на День міста вбили дівчину?
04 липень, 2016, 15:30
У Ковелі відкрили центральну сцену. ФОТО У Ковелі відкрили центральну сцену. ФОТО
01 липень, 20:00
Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО
01 липень, 16:06
Ковель з Днем міста привітають Таяна і Ляпіс Ковель з Днем міста привітають Таяна і Ляпіс
26 червень, 18:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
День Ковеля: шалений концерт і два мільйони у подарунок
Сьогодні, 22:12
 0
Отримав завдаток і зник: львів'янина «розвели» із відпочинком на Світязі
Сьогодні, 21:33
 0
Волинські фермери можуть відкрити «Агросезон» у ПриватБанку*
Сьогодні, 21:02
 0
У «ПортCity» на День шопоголіка розігрували подарунки. ФОТО
Сьогодні, 20:45
 0
«Я не погоджуюсь, що Конституцію мають змінювати 300 депутатів», – нардеп Лапін
Сьогодні, 20:15
 0
Медіа
відео
1/8