День Ковеля: шалений концерт і два мільйони у подарунок
Сьогодні, 22:12
Народний депутат Степан Івахів на День міста Ковеля подарував містянам, окрім концерту, ще й 2 мільйони гривень - кошти спрямують на реконструкцію міського парку.
Про це інфомують на сторінці Ковельської міської ради.
Незважаючи на прохолоду та дощ, увечері у День міста на площі Героїв Майдану зібралось чимало ковельчан, які чекали на виступ зірок - Таяни та гурту «Ляпіс-98». Про такий музичний сувенір подбав народний депутат Степан Івахів та його благодійний фонд «Патріоти Волині».
Степан Івахів також приїхав у Ковель, аби розділити радість свята та привітати мешканців.
«Ніде так не вміють гарно святкувати, як у Ковелі. Але разом з тим, можу з впевненістю сказати, що тут найбільший порядок, це надзвичайно гарне місто», - мовив нардеп.
Також він подарував сертифікат на 2 мільйони гривень. Як зазначив депутат, традиційно з міським головою вони ставлять собі завдання на День міста, яке згодом спільно реалізовують. Цього разу прийняли рішення про розбудову парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
«Ковельчани хочуть бачити парк по-справжньому європейським і з приємністю тут відпочивати та проводити своє дозвілля. Тож настав час змін», - наголосив нардеп.
Заступник міського голови Ігор Прокопів вручив депутату Подяку міського голови, після чого розпочався драйвовий концерт.
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Про це інфомують на сторінці Ковельської міської ради.
Незважаючи на прохолоду та дощ, увечері у День міста на площі Героїв Майдану зібралось чимало ковельчан, які чекали на виступ зірок - Таяни та гурту «Ляпіс-98». Про такий музичний сувенір подбав народний депутат Степан Івахів та його благодійний фонд «Патріоти Волині».
Степан Івахів також приїхав у Ковель, аби розділити радість свята та привітати мешканців.
«Ніде так не вміють гарно святкувати, як у Ковелі. Але разом з тим, можу з впевненістю сказати, що тут найбільший порядок, це надзвичайно гарне місто», - мовив нардеп.
Також він подарував сертифікат на 2 мільйони гривень. Як зазначив депутат, традиційно з міським головою вони ставлять собі завдання на День міста, яке згодом спільно реалізовують. Цього разу прийняли рішення про розбудову парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
«Ковельчани хочуть бачити парк по-справжньому європейським і з приємністю тут відпочивати та проводити своє дозвілля. Тож настав час змін», - наголосив нардеп.
Заступник міського голови Ігор Прокопів вручив депутату Подяку міського голови, після чого розпочався драйвовий концерт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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