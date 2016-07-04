День Ковеля: шалений концерт і два мільйони у подарунок

Народний депутатна День міста Ковеля подарував містянам, окрім концерту, ще й 2 мільйони гривень - кошти спрямують на реконструкцію міського парку.Про це інфомують на сторінці Ковельської міської ради.Незважаючи на прохолоду та дощ, увечері у День міста на площі Героїв Майдану зібралось чимало ковельчан, які чекали на виступ зірок - Таяни та гурту «Ляпіс-98». Про такий музичний сувенір подбав народний депутат Степан Івахів та його благодійний фонд «Патріоти Волині».Степан Івахів також приїхав у Ковель, аби розділити радість свята та привітати мешканців.«Ніде так не вміють гарно святкувати, як у Ковелі. Але разом з тим, можу з впевненістю сказати, що тут найбільший порядок, це надзвичайно гарне місто», - мовив нардеп.Також він подарував сертифікат на 2 мільйони гривень. Як зазначив депутат, традиційно з міським головою вони ставлять собі завдання на День міста, яке згодом спільно реалізовують. Цього разу прийняли рішення про розбудову парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.«Ковельчани хочуть бачити парк по-справжньому європейським і з приємністю тут відпочивати та проводити своє дозвілля. Тож настав час змін», - наголосив нардеп.Заступник міського головивручив депутату Подяку міського голови, після чого розпочався драйвовий концерт.