«Вухатий» злочин: спіймали лучанина, який викрадав кролів
Сьогодні, 03:38
У Луцьку 39-річнний чоловік викрав 6 кролів із обійстя іншого лучанина.
За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомляють у прес-слуюді волинських правоохоронців
У суботу, 30 червня, до Луцького відділу поліції із заявою про крадіжку шести кролів звернувся 36-річний лучанин. Сума збитків становить 1,8 тис. грн. Оперативники встановили причетність до скоєння крадіжки домашніх тварин 39-річного мешканця обласного центру. Кролів вилучили та повернули власнику.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
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За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомляють у прес-слуюді волинських правоохоронців
У суботу, 30 червня, до Луцького відділу поліції із заявою про крадіжку шести кролів звернувся 36-річний лучанин. Сума збитків становить 1,8 тис. грн. Оперативники встановили причетність до скоєння крадіжки домашніх тварин 39-річного мешканця обласного центру. Кролів вилучили та повернули власнику.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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