«Вухатий» злочин: спіймали лучанина, який викрадав кролів





За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомляють у прес-слуюді волинських правоохоронців



У суботу, 30 червня, до Луцького відділу поліції із заявою про крадіжку шести кролів звернувся 36-річний лучанин. Сума збитків становить 1,8 тис. грн. Оперативники встановили причетність до скоєння крадіжки домашніх тварин 39-річного мешканця обласного центру. Кролів вилучили та повернули власнику.



Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 39-річнний чоловік викрав 6 кролів із обійстя іншого лучанина.За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомляють у прес-слуюді волинських правоохоронцівУ суботу, 30 червня, до Луцького відділу поліції із заявою про крадіжку шести кролів звернувся 36-річний лучанин. Сума збитків становить 1,8 тис. грн. Оперативники встановили причетність до скоєння крадіжки домашніх тварин 39-річного мешканця обласного центру. Кролів вилучили та повернули власнику.Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

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