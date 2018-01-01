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«Вухатий» злочин: спіймали лучанина, який викрадав кролів

«Вухатий» злочин: спіймали лучанина, який викрадав кролів
У Луцьку 39-річнний чоловік викрав 6 кролів із обійстя іншого лучанина.

За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомляють у прес-слуюді волинських правоохоронців

У суботу, 30 червня, до Луцького відділу поліції із заявою про крадіжку шести кролів звернувся 36-річний лучанин. Сума збитків становить 1,8 тис. грн. Оперативники встановили причетність до скоєння крадіжки домашніх тварин 39-річного мешканця обласного центру. Кролів вилучили та повернули власнику.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

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Теги: кролі, крадіжка, злочин
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