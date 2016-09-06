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Передумала тут селитися: у Світязі поскандалили туристка та власниця житла

Передумала тут селитися: у Світязі поскандалили туристка та власниця житла
У селі Світязь Шацького району поскандалили власниця житла та туристка, яка передумала винаймати у жінки помешкання.

Про це інформують у Шацькому відділенні поліції.

Конфлікт трапився між 27-річною киянкою та власницею житла. Туристка забронювала у селі помешкання та перерахувала завдаток обсягом 900 гривень. Однак потапивши у село і оглянувши оселю не захотіла там жити. Відтак, вона просила у власниці будинку повернути кошти, та жінка відмовилася.

Зрештою, врегулювати конфлікт влдалося правоохоронцям, тож ситуацію вичерпано.

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Теги: Світязь, відпочнок, конфлікт
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Коментарі 1
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Подія світового масштабу. Зійшлись дві баби.
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