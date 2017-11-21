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За загублену у Луцьку кішку пропонують тисячу доларів

За загублену у Луцьку кішку пропонують тисячу доларів
У Луцьку тому, хто знайде загублену кішку, пропонують винагороду обсягом у тисячу доларів.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк у мережі Faceebook написала Ольга Коновалюк.

Жінка пише, що тваринка загубилася у районі торгово-розважального центру «ПортCity». Кішка йде до рук, тому жінка висловлює впевненість, що домашню улюбленицю хтось забрав.

"Прошу повернути за винагороду 1000$", - йдеться у дописі.

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Теги: кіт, винагорода, домашній улюбленець
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