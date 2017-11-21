За загублену у Луцьку кішку пропонують тисячу доларів
Сьогодні, 23:12
У Луцьку тому, хто знайде загублену кішку, пропонують винагороду обсягом у тисячу доларів.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк у мережі Faceebook написала Ольга Коновалюк.
Жінка пише, що тваринка загубилася у районі торгово-розважального центру «ПортCity». Кішка йде до рук, тому жінка висловлює впевненість, що домашню улюбленицю хтось забрав.
"Прошу повернути за винагороду 1000$", - йдеться у дописі.
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Про це у спільноті "Теревені про Луцьк у мережі Faceebook написала Ольга Коновалюк.
Жінка пише, що тваринка загубилася у районі торгово-розважального центру «ПортCity». Кішка йде до рук, тому жінка висловлює впевненість, що домашню улюбленицю хтось забрав.
"Прошу повернути за винагороду 1000$", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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