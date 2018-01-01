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3 липня на Волині: гортаючи календар

3 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження начальник відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Зоя Балюк (на фото).

Також день народження 3 липня у заступника головного редактора газети «Волинь-нова» Галини Світліковської та артиста Волинського обласного академічного театру ляльок, заслуженого артиста України Петра Савоша.

Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Опанас, Гліб, Ніна, Інна та Римма.

Усім бажаємо здоров'я, благополуччя і любові.

У цей день 1990 року у США під час лікування помер волинянин льотчик-випробувач Анатолій Грищенко.

Під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС виконував надскладні завдання: перевозив гелікоптером великогабаритні вантажі на зовнішній підвісці, розробив методику перевезення плит для спорудження саркофага, навчав особовий склад пілотів оволодівати навичками польоту в умовах радіоактивного забруднення.

Відтак льотчик отримав потужну дозу опромінення, і порятувати його могла тільки операція з пересадки кісткового мозку. Американські колеги зібрали необхідні на операцію кошти. Операцію зробили у США, але доза радіації була настільки великою, що Анатолій Грищенко помер після операції.

За мужність і відвагу, виявлені під час ліквідації аварії на ЧАЕС, йому присвоїли звання Герой Росії.

У Луцьку на проспекті Волі на будинку, де колись жив Грищенко, йому встановили меморіальну дошку.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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