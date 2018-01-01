На Волині відбудеться православний фестиваль для молоді





Про це інформує прес-служба Волинської єпархії УПЦ.



Дійстов триватиме протягом 16-21 липня 2018 року. Організатори – молодіжний та просвітницький відділи Волинської єпархії УПЦ - запрошують до реєстрації молодь віком від 15 до 35 років.



Темою цьогорічного фестивалю обране питання «Чому Православ’я?». Молодіжне свято, як завжди, прийматимуть на території села Карасин Маневицького району, біля озера Тросне. Вартість участі у шестиденному форумі становитиме 200 гривень.



У програмі – цікаві дискусії, спорт, тренінги, майстер-класи, тематичні православні лекції.



Реєстрація здійснюватиметься за номером (066) 391 23 08 (ієромонах Ілля (Вишневський), голова відділу у справах молоді Волинської єпархії).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині відбудеться традиційний молодіжний форум-местиваль "Фавор".Про це інформує прес-служба Волинської єпархії УПЦ.Дійстов триватиме протягом 16-21 липня 2018 року. Організатори – молодіжний та просвітницький відділи Волинської єпархії УПЦ - запрошують до реєстрації молодь віком від 15 до 35 років.Темою цьогорічного фестивалю обране питання «Чому Православ’я?». Молодіжне свято, як завжди, прийматимуть на території села Карасин Маневицького району, біля озера Тросне. Вартість участі у шестиденному форумі становитиме 200 гривень.У програмі – цікаві дискусії, спорт, тренінги, майстер-класи, тематичні православні лекції.Реєстрація здійснюватиметься за номером (066) 391 23 08 (ієромонах Ілля (Вишневський), голова відділу у справах молоді Волинської єпархії).

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