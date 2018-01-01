вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Не підлягає ремонту: через яму у Луцьку в авто спускає колеса. ФОТО

Не підлягає ремонту: через яму у Луцьку в авто спускає колеса. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Ветеранів, застерігають про величезну яму з гострими краями, через яку автомобілі пробивають колеса.

Про це Наталія Шафета написала на власній сторінці у Facebook.

«Хочу попередити водіїв, щоб були уважними при під’їзді до пр. Відродження зі сторони вул. Ветеранів, та застерегти про небезпечну яму з гострими краями глибиною 25-30 см», - пише жінка.

Вона розповіла, що у понеділок, 2 липня, о 17:20 їхала тією вулицею і пробила колесо. На шиномонтажі сказали, що нічого зробити не можуть, бо поріз значний.

Також Наталія Шафета зазначила, що поруч стояло авто, у якого було пробито два колеса, а через 10 хвилин ще один автомобіль постраждав - погнув диск.

«Викликали поліцію — прочекали більше години, але, на жаль, вони так і не приїхали, так, що зафіксувати дану автопригоду змогли лише ми, водії, пошкоджених авто, на свої мобільні телефони», - пише лучанка.

«Очевидці кажуть, що і вдень, і вночі із-за потрапляння в цю яму, водії змушені ставити «запаски». Хто відповідає за стан доріг невідомо!!!» - обурюється водійка.
Не підлягає ремонту: через яму у Луцьку в авто спускає колеса. ФОТО
Не підлягає ремонту: через яму у Луцьку в авто спускає колеса. ФОТО
Не підлягає ремонту: через яму у Луцьку в авто спускає колеса. ФОТО
Не підлягає ремонту: через яму у Луцьку в авто спускає колеса. ФОТО
Не підлягає ремонту: через яму у Луцьку в авто спускає колеса. ФОТО
Не підлягає ремонту: через яму у Луцьку в авто спускає колеса. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: скандал, дорога, ремонт, яма, Ветеранів, Луцьк, автомобіль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
проїхати через ямку можна?
Відповісти
Вчора ледь не згубив колесо в,їхавши і цю яму (((
Відповісти
Вибір редактора
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку продавали алкоголь у заборонений час. ФОТО
Сьогодні, 08:49
Розшукують волинянина, який переховується від слідства. ФОТО
Сьогодні, 08:41
Не підлягає ремонту: через яму у Луцьку в авто спускає колеса. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Що буде у підземеллях луцького собору
Сьогодні, 08:23
Кіт, якому наснилося сяйво: луцьку стіну прикрасили дивовижним муралом
Сьогодні, 08:12
Схожі новини
Повідомили, коли завершать ремонтувати дорогу до Володимира Повідомили, коли завершать ремонтувати дорогу до Володимира
25 червень, 19:08
У Луцьку на три дні перекриють вулицю через ремонт тепломережі У Луцьку на три дні перекриють вулицю через ремонт тепломережі
19 червень, 14:15
У Луцьку просять капітально відремонтувати дорогу. ФОТО У Луцьку просять капітально відремонтувати дорогу. ФОТО
21 травень, 10:33
У Луцьку відновили ремонт доріг і дворів. ФОТО У Луцьку відновили ремонт доріг і дворів. ФОТО
19 квітень, 16:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 3 липня
Сьогодні, 09:00
 0
У Луцьку продавали алкоголь у заборонений час. ФОТО
Сьогодні, 08:49
 0
Розшукують волинянина, який переховується від слідства. ФОТО
Сьогодні, 08:41
 0
Не підлягає ремонту: через яму у Луцьку в авто спускає колеса. ФОТО
Сьогодні, 08:35
 0
Що буде у підземеллях луцького собору
Сьогодні, 08:23
 0
Медіа
відео
1/8