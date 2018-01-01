Не підлягає ремонту: через яму у Луцьку в авто спускає колеса. ФОТО
Сьогодні, 08:35
У Луцьку, на вулиці Ветеранів, застерігають про величезну яму з гострими краями, через яку автомобілі пробивають колеса.
Про це Наталія Шафета написала на власній сторінці у Facebook.
«Хочу попередити водіїв, щоб були уважними при під’їзді до пр. Відродження зі сторони вул. Ветеранів, та застерегти про небезпечну яму з гострими краями глибиною 25-30 см», - пише жінка.
Вона розповіла, що у понеділок, 2 липня, о 17:20 їхала тією вулицею і пробила колесо. На шиномонтажі сказали, що нічого зробити не можуть, бо поріз значний.
Також Наталія Шафета зазначила, що поруч стояло авто, у якого було пробито два колеса, а через 10 хвилин ще один автомобіль постраждав - погнув диск.
«Викликали поліцію — прочекали більше години, але, на жаль, вони так і не приїхали, так, що зафіксувати дану автопригоду змогли лише ми, водії, пошкоджених авто, на свої мобільні телефони», - пише лучанка.
«Очевидці кажуть, що і вдень, і вночі із-за потрапляння в цю яму, водії змушені ставити «запаски». Хто відповідає за стан доріг невідомо!!!» - обурюється водійка.
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Про це Наталія Шафета написала на власній сторінці у Facebook.
«Хочу попередити водіїв, щоб були уважними при під’їзді до пр. Відродження зі сторони вул. Ветеранів, та застерегти про небезпечну яму з гострими краями глибиною 25-30 см», - пише жінка.
Вона розповіла, що у понеділок, 2 липня, о 17:20 їхала тією вулицею і пробила колесо. На шиномонтажі сказали, що нічого зробити не можуть, бо поріз значний.
Також Наталія Шафета зазначила, що поруч стояло авто, у якого було пробито два колеса, а через 10 хвилин ще один автомобіль постраждав - погнув диск.
«Викликали поліцію — прочекали більше години, але, на жаль, вони так і не приїхали, так, що зафіксувати дану автопригоду змогли лише ми, водії, пошкоджених авто, на свої мобільні телефони», - пише лучанка.
«Очевидці кажуть, що і вдень, і вночі із-за потрапляння в цю яму, водії змушені ставити «запаски». Хто відповідає за стан доріг невідомо!!!» - обурюється водійка.
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Коментарі 2
проїхати через ямку можна?
Вчора ледь не згубив колесо в,їхавши і цю яму (((
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