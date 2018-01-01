Не підлягає ремонту: через яму у Луцьку в авто спускає колеса. ФОТО

У Луцьку, на вулиці Ветеранів, застерігають про величезну яму з гострими краями, через яку автомобілі пробивають колеса.Про ценаписала на власній сторінці у Facebook.«Хочу попередити водіїв, щоб були уважними при під’їзді до пр. Відродження зі сторони вул. Ветеранів, та застерегти про небезпечну яму з гострими краями глибиною 25-30 см», - пише жінка.Вона розповіла, що у понеділок, 2 липня, о 17:20 їхала тією вулицею і пробила колесо. На шиномонтажі сказали, що нічого зробити не можуть, бо поріз значний.Також Наталія Шафета зазначила, що поруч стояло авто, у якого було пробито два колеса, а через 10 хвилин ще один автомобіль постраждав - погнув диск.«Викликали поліцію — прочекали більше години, але, на жаль, вони так і не приїхали, так, що зафіксувати дану автопригоду змогли лише ми, водії, пошкоджених авто, на свої мобільні телефони», - пише лучанка.«Очевидці кажуть, що і вдень, і вночі із-за потрапляння в цю яму, водії змушені ставити «запаски». Хто відповідає за стан доріг невідомо!!!» - обурюється водійка.