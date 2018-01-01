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Розшукують волинянина, який переховується від слідства. ФОТО

Розшукують волинянина, який переховується від слідства. ФОТО
На Волині розшукують волинянина, якого звинувачують у крадіжці.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Любешівського відділення ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці розшукують Губарика Юрія Володимировича, 08.08.1991 р.н., уродженця та жителя с. Цир Любешівського району, який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) та переховується від слідства.

Його прикмети: зріст 175 –185 см., худорлявої статури, обличчя худощаве, волосся чорного кольору.

При отриманні будь-якої інформації про місце перебування розшукуваного просять повідомити Любешівське відділення поліції за телефонами: (03362) 2-12-33 ч/ч; 0663302032, 0955710920 або 102.
Розшукують волинянина, який переховується від слідства. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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