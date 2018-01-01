Розшукують волинянина, який переховується від слідства. ФОТО
Сьогодні, 08:41
На Волині розшукують волинянина, якого звинувачують у крадіжці.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Любешівського відділення ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці розшукують Губарика Юрія Володимировича, 08.08.1991 р.н., уродженця та жителя с. Цир Любешівського району, який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) та переховується від слідства.
Його прикмети: зріст 175 –185 см., худорлявої статури, обличчя худощаве, волосся чорного кольору.
При отриманні будь-якої інформації про місце перебування розшукуваного просять повідомити Любешівське відділення поліції за телефонами: (03362) 2-12-33 ч/ч; 0663302032, 0955710920 або 102.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Любешівського відділення ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці розшукують Губарика Юрія Володимировича, 08.08.1991 р.н., уродженця та жителя с. Цир Любешівського району, який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) та переховується від слідства.
Його прикмети: зріст 175 –185 см., худорлявої статури, обличчя худощаве, волосся чорного кольору.
При отриманні будь-якої інформації про місце перебування розшукуваного просять повідомити Любешівське відділення поліції за телефонами: (03362) 2-12-33 ч/ч; 0663302032, 0955710920 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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