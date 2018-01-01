У Луцьку продавали алкоголь у заборонений час. ФОТО

У Луцьку, на вулиці Електроапаратній, 4 продавали алкоголь у заборонений час. «На гарячому» спіймали продавця магазину «Три горішки».Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.У дописі зазначають, що випадок стався близько 7 ранку 2 липня.Нагадаємо, рішенням Луцької міської ради забороняється продаж алкогольних та слабоалкогольних виробів у період з 22:00 по 8:00.«Що цікаво, вона навіть не встигла повністю відчинити торгівельний заклад. На вікнах ще були закриті захисні ролети. Втім, це не заважало їй порушувати законодавство», - переконують муніципали.На порушницю склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП.