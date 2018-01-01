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У Луцьку продавали алкоголь у заборонений час. ФОТО

У Луцьку продавали алкоголь у заборонений час. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Електроапаратній, 4 продавали алкоголь у заборонений час. «На гарячому» спіймали продавця магазину «Три горішки».

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.

У дописі зазначають, що випадок стався близько 7 ранку 2 липня.

Нагадаємо, рішенням Луцької міської ради забороняється продаж алкогольних та слабоалкогольних виробів у період з 22:00 по 8:00.

«Що цікаво, вона навіть не встигла повністю відчинити торгівельний заклад. На вікнах ще були закриті захисні ролети. Втім, це не заважало їй порушувати законодавство», - переконують муніципали.

На порушницю склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
У Луцьку продавали алкоголь у заборонений час. ФОТО
У Луцьку продавали алкоголь у заборонений час. ФОТО
У Луцьку продавали алкоголь у заборонений час. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, алкоголь, магазин, Луцьк, Електроапаратна
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