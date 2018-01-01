У Луцьку продавали алкоголь у заборонений час. ФОТО
Сьогодні, 08:49
У Луцьку, на вулиці Електроапаратній, 4 продавали алкоголь у заборонений час. «На гарячому» спіймали продавця магазину «Три горішки».
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.
У дописі зазначають, що випадок стався близько 7 ранку 2 липня.
Нагадаємо, рішенням Луцької міської ради забороняється продаж алкогольних та слабоалкогольних виробів у період з 22:00 по 8:00.
«Що цікаво, вона навіть не встигла повністю відчинити торгівельний заклад. На вікнах ще були закриті захисні ролети. Втім, це не заважало їй порушувати законодавство», - переконують муніципали.
На порушницю склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
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Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.
У дописі зазначають, що випадок стався близько 7 ранку 2 липня.
Нагадаємо, рішенням Луцької міської ради забороняється продаж алкогольних та слабоалкогольних виробів у період з 22:00 по 8:00.
«Що цікаво, вона навіть не встигла повністю відчинити торгівельний заклад. На вікнах ще були закриті захисні ролети. Втім, це не заважало їй порушувати законодавство», - переконують муніципали.
На порушницю склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
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