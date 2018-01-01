Не дожив лише добу до народження своєї донечки: закликають привітати дитину загиблого Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.вже сьогодні, 3 липня, зустрічає свій четвертий День народження. Вона донька полеглого за Україну Героя – Упорова Ігора Романовича – командира бойової машини - командира відділення 51-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.28 червня 2014 року брав участь у бою біля села Макарове Станично-Луганського району Луганської області. Під час мінометного обстрілу боєць був поранений осколком у живіт. Помер від втрати крові у вертольоті при транспортуванні до шпиталю.Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (04.06.2015; посмертно), почесною відзнакою Володимир-Волинської міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» (29.10.2014; посмертно).Почесний громадянин міста Володимир-Волинський (24.04.2015; посмертно).Рішенням Володимир-Волинської міської ради від 9 вересня 2015 року № 46/15 на честь Ігоря Упорова найменовано вулицю в житловому кварталі по вулиці Луцькій (колишнє селище Газопроводу).Ігор не дожив лише добу до народження своєї Віолетки...Віолетточка захоплюється усім по трішки, так як у такому віці усе цікаво. Зазвичай це іграшки. Дуже любить бавитись ляльками барбі. Обожнює гуляти на вулиці, кататись на самокаті, коли пройде дощик, пострибати по калюжках. Їй подобається малювати фарбами, у неї це гарно виходить, а ще ліпити з тістового пластиліну різні фігурки, та усе що придумає.Дівчинка мріє побувати ще раз на морі. Завдяки волонтерам уже мала змогу відпочивати у Болгарії. Найбільше сподобалося купатися у теплій водичці, та різні розваги. Малеча полюбляє дивитись мультики, їх у неї чимало. Її улюблені герої це Ельза та Анна з мультика «Крижане серце».Красуня любить усіх маленьких тваринок, яких можна взяти на ручки, це і котики, і кроленята, і маленькі пухнасті курчата. А найбільше вона любить свого найкращого друга собачку Бренда. Завдяки МдС малеча зустрілася зі Святим Миколаєм, а також відвідала захід «Діти наших героїв». Дуже задоволена гарними подарункам та розвагам.Авторитетом для Віолетти є мама. Донечка радує свою матусю успіхами, своєю неймовірно чудовою посмішкою, своїми гарненькими оченятами. Вона завжди намагається допомогти ненці. Кладе свої речі на місце, приносить щось смачненьке для своєї сестрички Юлі, яку вона любить. А ще, у неї є добрі бабусі Женя, Тамара та Ніна, вони у неї найкращі. Часто пригощають онучку смаколиками.Мама Надія каже: «Матеріальний стан задовільний, хоча іноді є певні труднощі. Хоча нашу сім'ю підтримують дуже хороші люди, яких сам Бог посилає нам. Серед них волонтери, хресні, тітки, які завжди поруч. У всіх них велике щире серце. Дякую усім хто допоміг і допомагає мені та моїм діткам. Та навіть така увага не може компенсувати сильного батьківського плеча маленькій нашій донечці, яка про татка пам’ятатиме лише із фото…»Упорова Віолетта – 4 роки святкує 3 липня 2018 року. Володимир-Волинський р-н. Одяг: 110; взуття: 25-26.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.