У Луцьку водії нищать газони автівками. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі муніципалів.



«Дощ, не дощ паркуються далі по зелених зонах, рвучи під колесами газони», - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зафіксували автохамів, які паркували своїх автомобілі у зелених зонах.Про це повідомили у прес-службі муніципалів.«Дощ, не дощ паркуються далі по зелених зонах, рвучи під колесами газони», - йдеться у дописі.

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