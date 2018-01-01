У Луцьку водії нищать газони автівками. ФОТО
Сьогодні, 10:24
У Луцьку зафіксували автохамів, які паркували своїх автомобілі у зелених зонах.
Про це повідомили у прес-службі муніципалів.
«Дощ, не дощ паркуються далі по зелених зонах, рвучи під колесами газони», - йдеться у дописі.
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Про це повідомили у прес-службі муніципалів.
«Дощ, не дощ паркуються далі по зелених зонах, рвучи під колесами газони», - йдеться у дописі.
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