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У Луцьку водії нищать газони автівками. ФОТО

У Луцьку водії нищать газони автівками. ФОТО
У Луцьку зафіксували автохамів, які паркували своїх автомобілі у зелених зонах.

Про це повідомили у прес-службі муніципалів.

«Дощ, не дощ паркуються далі по зелених зонах, рвучи під колесами газони», - йдеться у дописі.
У Луцьку водії нищать газони автівками. ФОТО
У Луцьку водії нищать газони автівками. ФОТО
У Луцьку водії нищать газони автівками. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій
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