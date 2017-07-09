Трагічне кохання: підліток повісився на очах у дівчини





Трагедія сталася уночі, після дискотеки. Парубок із розбитим серцем зробив останній крок у житті - на спір із дівчиною, - йдеться в сюжеті



Люди ошелешені тим, що дитина повісилася через нещасне кохання. "Він рано став дорослим, заробляв гроші, помагав батькам", - кажуть односельчани. Його найкращий друг розповідає, що Владислав посперечався з коханою дівчиною, котру зустрів півроку тому. Її хлопець вважав своїм першим і останнім коханням, але місяць тому дівчина почала зустрічатися з іншим парубком.



У рішення хлопця покінчити з життям ніхто з однолітків не повірив. Трагічної ночі пара зустрілася знову на дискотеці. "Коли ми опитали дівчину, то вона пояснила, що хлопець хизувався перед нею тим, що він вчинить самогубство, якщо вона не буде в подальшому з ним зустрічатись. Він в такий спосіб вирішив показати й продемонструвати, як він це зробить", - кажуть правоохоронці.



Зашморг на шию він накинув на очах дівчини, а от що сказав їй на прощання – знає лише вона.



Зараз усі, хто спілкувався з Владом, шкодують, що не зуміли вчасно розгледіти небезпеку та зупинити страшний розвиток подій. Мати хлопця – вчителька української мови у місцевій школі. Вона зараз під впливом заспокійливих медикаментів навіть слова не може вимовити. Батько працює столяром на заводі, вони мають ще молодшу доньку. Їхній єдиний син встиг закінчити 9-й клас і піти вчитися на маляра.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Київщині закоханий 16-річний підліток обірвав собі життя на ґрунті ревнощів.Трагедія сталася уночі, після дискотеки. Парубок із розбитим серцем зробив останній крок у житті - на спір із дівчиною, - йдеться в сюжеті ТСН Люди ошелешені тим, що дитина повісилася через нещасне кохання. "Він рано став дорослим, заробляв гроші, помагав батькам", - кажуть односельчани. Його найкращий друг розповідає, що Владислав посперечався з коханою дівчиною, котру зустрів півроку тому. Її хлопець вважав своїм першим і останнім коханням, але місяць тому дівчина почала зустрічатися з іншим парубком.У рішення хлопця покінчити з життям ніхто з однолітків не повірив. Трагічної ночі пара зустрілася знову на дискотеці. "Коли ми опитали дівчину, то вона пояснила, що хлопець хизувався перед нею тим, що він вчинить самогубство, якщо вона не буде в подальшому з ним зустрічатись. Він в такий спосіб вирішив показати й продемонструвати, як він це зробить", - кажуть правоохоронці.Зашморг на шию він накинув на очах дівчини, а от що сказав їй на прощання – знає лише вона.Зараз усі, хто спілкувався з Владом, шкодують, що не зуміли вчасно розгледіти небезпеку та зупинити страшний розвиток подій. Мати хлопця – вчителька української мови у місцевій школі. Вона зараз під впливом заспокійливих медикаментів навіть слова не може вимовити. Батько працює столяром на заводі, вони мають ще молодшу доньку. Їхній єдиний син встиг закінчити 9-й клас і піти вчитися на маляра.

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