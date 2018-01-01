До Луцька завітає учасник міжнародного веломарафону
Сьогодні, 10:54
Французький інженер-винахідник, який бере участь у міжнародному веломарафоні, приїде до Луцька сьогодні, 3 липня.
Ініціативна група з країн Європейської співдружності у складі 40 осіб здійснює велосипедний марафон «The Sun Trip» по легендарному Шовковому шляху від Франції до Китаю, в тому числі й шляхами України та Волині зокрема, - інформує прес-служба Волинської облдержадміністрації.
Мета марафону - впровадження новітніх інноваційних технологій у сфері збереження енергії та залучення сонячної енергії для застосування у світовій економіці.
Слід зазначити, що маршрут велосипедного марафону проходить через Швейцарію, Німеччину, Чехію, Польщу, Рeспубліку Білорусь. Натомість один із учасників марафону – Ліонель Серра – виявив бажання проїхати шляхами України.
Так, в останній момент учасник марафону змінив маршрут і сьогодні, 3 липня приїде до Луцька. Орієнтовно о 14 годині він
прибуде на Театральний майдан (час прибуття може змінитися).
До слова, інженер з Інституту сонячної енергії Ліонель Серра зацікавився питаннями збереження енергії та її експлуатації в Україні і вирішив взяти участь у цьому марафоні не лише заради спорту, а також і як науковець-винахідник та підприємець, адже він правомірно вважається одним із найкращих фахівців з питань збереження енергії.
Між іншим, Ліонель Серра користується лише електрокаром, розробляє і тестує електромотори та передає свій досвід партнерам. Так, винахідник володіє французькою, англійською та італійською мовами.
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Ініціативна група з країн Європейської співдружності у складі 40 осіб здійснює велосипедний марафон «The Sun Trip» по легендарному Шовковому шляху від Франції до Китаю, в тому числі й шляхами України та Волині зокрема, - інформує прес-служба Волинської облдержадміністрації.
Мета марафону - впровадження новітніх інноваційних технологій у сфері збереження енергії та залучення сонячної енергії для застосування у світовій економіці.
Слід зазначити, що маршрут велосипедного марафону проходить через Швейцарію, Німеччину, Чехію, Польщу, Рeспубліку Білорусь. Натомість один із учасників марафону – Ліонель Серра – виявив бажання проїхати шляхами України.
Так, в останній момент учасник марафону змінив маршрут і сьогодні, 3 липня приїде до Луцька. Орієнтовно о 14 годині він
прибуде на Театральний майдан (час прибуття може змінитися).
До слова, інженер з Інституту сонячної енергії Ліонель Серра зацікавився питаннями збереження енергії та її експлуатації в Україні і вирішив взяти участь у цьому марафоні не лише заради спорту, а також і як науковець-винахідник та підприємець, адже він правомірно вважається одним із найкращих фахівців з питань збереження енергії.
Між іншим, Ліонель Серра користується лише електрокаром, розробляє і тестує електромотори та передає свій досвід партнерам. Так, винахідник володіє французькою, англійською та італійською мовами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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