вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянину, який до смерті побив брата та підпалив хату, дали 8 років тюрми

Волинянину, який до смерті побив брата та підпалив хату, дали 8 років тюрми
Волинянин, який до смерті побив родича та підпалив хату, щоб приховати сліди злочину, втрапив за ґрати на 8 років.

Так, 17 лютого 2018 року чоловік, перебуваючи напідпитку, у власному житловому будинку під час конфлікту завдав декілька ударів металевою сковорідкою по голові свого двоюрідного брата, внаслідок чого заподіяв йому тяжкі тілесні ушкодження, від яких потерпілий згодом помер, - інформує прес-служба прокуратури області.

Аби приховати сліди злочину, зловмисник 19 лютого 2018 року підпалив будинок.

Попри складність зібрання доказової інформації у кримінальному провадженні (через повне обвуглення тіла) в ході розслідування на підставі проведених 9 різноманітних судових експертиз все ж вдалось встановити загальну картину вчиненого злочину та обставини його скоєння.

Камінь-Каширський районний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, побиття, суд, родич
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Сьогодні, 11:32
Волинянину, який до смерті побив брата та підпалив хату, дали 8 років тюрми
Сьогодні, 11:13
До Луцька завітає учасник міжнародного веломарафону
Сьогодні, 10:54
Трагічне кохання: підліток повісився на очах у дівчини
Сьогодні, 10:41
У Луцьку водії нищать газони автівками. ФОТО
Сьогодні, 10:24
Схожі новини
Судитимуть волинянина, який до смерті побив односельця Судитимуть волинянина, який до смерті побив односельця
30 жовтень, 2017, 16:17
Волинянин через зраду побив свою дружину до смерті Волинянин через зраду побив свою дружину до смерті
27 вересень, 2016, 16:12
За вбивство товариша волинянин сяде за ґрати на 7 років За вбивство товариша волинянин сяде за ґрати на 7 років
15 серпень, 2016, 14:04
Засудили трьох мешканців Нововолинська, які до смерті побили чоловіка Засудили трьох мешканців Нововолинська, які до смерті побили чоловіка
02 серпень, 2016, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
Сьогодні, 11:32
 0
Волинянину, який до смерті побив брата та підпалив хату, дали 8 років тюрми
Сьогодні, 11:13
 0
До Луцька завітає учасник міжнародного веломарафону
Сьогодні, 10:54
 0
Трагічне кохання: підліток повісився на очах у дівчини
Сьогодні, 10:41
 0
У Луцьку водії нищать газони автівками. ФОТО
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8