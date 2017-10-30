Волинянину, який до смерті побив брата та підпалив хату, дали 8 років тюрми

Волинянин, який до смерті побив родича та підпалив хату, щоб приховати сліди злочину, втрапив за ґрати на 8 років.Так, 17 лютого 2018 року чоловік, перебуваючи напідпитку, у власному житловому будинку під час конфлікту завдав декілька ударів металевою сковорідкою по голові свого двоюрідного брата, внаслідок чого заподіяв йому тяжкі тілесні ушкодження, від яких потерпілий згодом помер, - інформує прес-служба прокуратури області.Аби приховати сліди злочину, зловмисник 19 лютого 2018 року підпалив будинок.Попри складність зібрання доказової інформації у кримінальному провадженні (через повне обвуглення тіла) в ході розслідування на підставі проведених 9 різноманітних судових експертиз все ж вдалось встановити загальну картину вчиненого злочину та обставини його скоєння.Камінь-Каширський районний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.