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Жінка, яку збили у Луцьку, померла у лікарні

Жінка, яку збили у Луцьку, померла у лікарні
У Луцьку, на проспекті Відродження, автомобіль Mercedes збив 61-річну жінку. Не приходячи до тями, вона померла у реанімації.

Про це розповів розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, - пише інтернет-видання Волинь24.

Нагадаємо, ДТП трапилась близько 18:00 у понеділок, 2 липня.

Водій Mercedes запевняв, що жінка вискочила на дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу. Чоловік її не помітив.

Жінку у тяжкому стані доставили до міської лікарні. У неї були травми голови та живота, переломи.

За словами лікаря, потерпіла померла у реанімації за годину після поступлення. До свідомості вона не приходила.

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Теги: лучанка, лікарня, смерть, Луцьк, аварія
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