Жінка, яку збили у Луцьку, померла у лікарні





Про це розповів розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, - пише інтернет-видання



Нагадаємо, ДТП трапилась близько 18:00 у понеділок, 2 липня.



Водій Mercedes запевняв, що жінка вискочила на дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу. Чоловік її не помітив.



Жінку у тяжкому стані доставили до міської лікарні. У неї були травми голови та живота, переломи.



За словами лікаря, потерпіла померла у реанімації за годину після поступлення. До свідомості вона не приходила.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на проспекті Відродження, автомобіль Mercedes збив 61-річну жінку. Не приходячи до тями, вона померла у реанімації.Про це розповів розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні, - пише інтернет-видання Волинь24 Нагадаємо,, 2 липня.Водій Mercedes запевняв, що жінка вискочила на дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу. Чоловік її не помітив.Жінку у тяжкому стані доставили до міської лікарні. У неї були травми голови та живота, переломи.За словами лікаря, потерпіла померла у реанімації за годину після поступлення. До свідомості вона не приходила.

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