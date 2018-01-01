Жінка, яку збили у Луцьку, померла у лікарні
Сьогодні, 13:00
У Луцьку, на проспекті Відродження, автомобіль Mercedes збив 61-річну жінку. Не приходячи до тями, вона померла у реанімації.
Про це розповів розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, - пише інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, ДТП трапилась близько 18:00 у понеділок, 2 липня.
Водій Mercedes запевняв, що жінка вискочила на дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу. Чоловік її не помітив.
Жінку у тяжкому стані доставили до міської лікарні. У неї були травми голови та живота, переломи.
За словами лікаря, потерпіла померла у реанімації за годину після поступлення. До свідомості вона не приходила.
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Про це розповів розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, - пише інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, ДТП трапилась близько 18:00 у понеділок, 2 липня.
Водій Mercedes запевняв, що жінка вискочила на дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу. Чоловік її не помітив.
Жінку у тяжкому стані доставили до міської лікарні. У неї були травми голови та живота, переломи.
За словами лікаря, потерпіла померла у реанімації за годину після поступлення. До свідомості вона не приходила.
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