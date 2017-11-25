У «ПортCity» – тиждень переваг*
Сьогодні, 17:13
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» до кінця липня діє "тиждень переваг".
Щопонеділка: Боулінг клуб StrikeCity – на все 1+1 (окрім суши та барного меню).
Щовівторка: Кінотеатр PremierCity – найнижчі ціни на кіно! Сеанси до 18:00 35 грн, сеанси після 18:00 – 50 грн.
Щосереди: Боулінг клуб StrikeCity – «День Боулера». Найнижчі ціни на боулінг для власників клубних карт – 75грн/година гри.
Щочетверга: Ресторація Брама – знижка 50% на все меню гарячої лінії.
Обирайте дозвілля до смаку та відпочивайте вигідно разом з ТРЦ ПортСity.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Щопонеділка: Боулінг клуб StrikeCity – на все 1+1 (окрім суши та барного меню).
Щовівторка: Кінотеатр PremierCity – найнижчі ціни на кіно! Сеанси до 18:00 35 грн, сеанси після 18:00 – 50 грн.
Щосереди: Боулінг клуб StrikeCity – «День Боулера». Найнижчі ціни на боулінг для власників клубних карт – 75грн/година гри.
Щочетверга: Ресторація Брама – знижка 50% на все меню гарячої лінії.
Обирайте дозвілля до смаку та відпочивайте вигідно разом з ТРЦ ПортСity.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На «Бандерштаті» виступить Сергій Жадан
Сьогодні, 18:04
Перебігала на червоне: у Луцьку тролейбус наїхав на жінку. ФОТО
Сьогодні, 18:03
У «ПортCity» – тиждень переваг*
Сьогодні, 17:13
У Луцьку побував відомий інженер-винахідник. ФОТО
Сьогодні, 16:59