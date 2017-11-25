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У «ПортCity» – тиждень переваг*

У «ПортCity» – тиждень переваг*
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» до кінця липня діє "тиждень переваг".

Щопонеділка: Боулінг клуб StrikeCity – на все 1+1 (окрім суши та барного меню).

Щовівторка: Кінотеатр PremierCity – найнижчі ціни на кіно! Сеанси до 18:00 35 грн, сеанси після 18:00 – 50 грн.

Щосереди: Боулінг клуб StrikeCity – «День Боулера». Найнижчі ціни на боулінг для власників клубних карт – 75грн/година гри.

Щочетверга: Ресторація Брама – знижка 50% на все меню гарячої лінії.

Обирайте дозвілля до смаку та відпочивайте вигідно разом з ТРЦ ПортСity.

У «ПортCity» – тиждень переваг*

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Теги: ПортCity, знижки, переваги
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