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Допрем’єрний показ фільму у кінотеатрі Premier City*

Допрем’єрний показ фільму у кінотеатрі Premier City*
У кінотеатрі Premier City, що у ТРЦ «ПортCity», 4 липня відбудеться допрем’єрний показ супергеройського фільму «Людина-мураха та оса».

Переходь за посиланням, обирай сеанс та купуй квиток на фільм, який заснований на коміксах видавництва Marvel Comics:

https://vkino.ua/ua/show/6889-lyudina-muraha-ta-osa-ant-man-and-the-wasp/lutsk/premiercity?date=2018-07-04#

Приємний бонус! У соціальній мережі на сторінці кінотеатру Premier City проходить розіграш сувенірної продукції до фантастичного фільму «Людина-мураха та оса». Умови зовсім легкі! Переходь за посиланням та переконайся:

https://www.facebook.com/premiercitylutsk/photos/a.966848310001960.1073741831.880342341985891/1823693950984054/?type=3&theater

Випробуй свою удачу та виграй унікальний приз!

Чекаємо на Вас у кінотеатрі Premier City! Наповнюй своє життя позитивними емоціями разом із нами!
Допрем’єрний показ фільму у кінотеатрі Premier City*

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Теги: ПортCity
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