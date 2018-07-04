Допрем’єрний показ фільму у кінотеатрі Premier City*

У кінотеатрі Premier City, що у ТРЦ «ПортCity», 4 липня відбудеться допрем’єрний показ супергеройського фільму «Людина-мураха та оса».Переходь за посиланням, обирай сеанс та купуй квиток на фільм, який заснований на коміксах видавництва Marvel Comics:Приємний бонус! У соціальній мережі на сторінці кінотеатру Premier City проходить розіграш сувенірної продукції до фантастичного фільму «Людина-мураха та оса». Умови зовсім легкі! Переходь за посиланням та переконайся:Випробуй свою удачу та виграй унікальний приз!Чекаємо на Вас у кінотеатрі Premier City! Наповнюй своє життя позитивними емоціями разом із нами!