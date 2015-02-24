Лучани почали більше нарікати на поганий стан маршруток

Лучани у 2018 році вдвічі більше нарікали на стан машин громадського транспорту.Інформацію оприлюднили у звіті управління транспорту та зв'язку про підсумки роботи за 6 місяців 2018 року зі зверненнями громадян.Слід зазначити, що здебільшого у зверненнях піднімались такі питання, як стан транспортних засобів; комфортність перевезень; культура обслуговування; взаємовідносини пасажира та водія; працездатність бортових пристроїв.Так, звернень щодо стану транспортного засобу та комфорту перевезень за 6 місяців 2017 року у людей було 6 звернень, а за цей же період у 2018 році - 12 скарг.