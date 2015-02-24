Лучани почали більше нарікати на поганий стан маршруток
Сьогодні, 12:59
Лучани у 2018 році вдвічі більше нарікали на стан машин громадського транспорту.
Інформацію оприлюднили у звіті управління транспорту та зв'язку про підсумки роботи за 6 місяців 2018 року зі зверненнями громадян.
Слід зазначити, що здебільшого у зверненнях піднімались такі питання, як стан транспортних засобів; комфортність перевезень; культура обслуговування; взаємовідносини пасажира та водія; працездатність бортових пристроїв.
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Так, звернень щодо стану транспортного засобу та комфорту перевезень за 6 місяців 2017 року у людей було 6 звернень, а за цей же період у 2018 році - 12 скарг.
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Інформацію оприлюднили у звіті управління транспорту та зв'язку про підсумки роботи за 6 місяців 2018 року зі зверненнями громадян.
Слід зазначити, що здебільшого у зверненнях піднімались такі питання, як стан транспортних засобів; комфортність перевезень; культура обслуговування; взаємовідносини пасажира та водія; працездатність бортових пристроїв.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На хамовитих водіїв лучани почали скаржитися удвічі більше
Так, звернень щодо стану транспортного засобу та комфорту перевезень за 6 місяців 2017 року у людей було 6 звернень, а за цей же період у 2018 році - 12 скарг.
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