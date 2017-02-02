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У Володимирі хочуть створити новий медзаклад

У Володимирі хочуть створити новий медзаклад
У Володимирі-Волинському в зв’язку із реформою медицини потрібно створити нове комунальне медичне об’єднання.

Про це розповів міський голова Петро Саганюк під час брифінгу 3-го липня, - пишем Буг.

Реформа полягає в тому, щоб розділити первинну і вторинну ланки медицини. За словами мера, до цього процесу мають залучитись об’єднанні територіальні громади району.

“ОТГ провели сесії і рішення дали буквально перед початком минулої міської сесії. Тому було вирішено питання відтермінувати, вивчити і невдовзі провести позачергову сесію. Для діяльності комунального медоб’єднання треба близько 37-ми мільйонів гривень. 22 мільйони може дати місто, а решту громади. Питання фінасів делікатне і його треба вирішувати”, – розповів міський голова Петро Саганюк.

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Теги: медицина, Володимир
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