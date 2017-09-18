Прийди у костюмі супергероя Marvel та отримай подарунок у Premier City*
Сьогодні, 18:42
4 липня у кінотеатрі Premier City відбудеться допрем`єрний показ фантастичного фільму «Людина-мураха та оса».
Для вас маємо ще один супербонус! Кожному, хто прийде на перегляд допрем’єрних сеансів фільму у кінотеатр Premier City, що
ТРЦ «ПортCity», у костюмі будь-якого супергероя світу MARVEL - отримає смачний подарунок, - повідомили у кінотеатрі.
Не пропусти неймовірний шанс зробити яскраві фото та цікаві провести вечір разом із кінотеатром Premier City!
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Для вас маємо ще один супербонус! Кожному, хто прийде на перегляд допрем’єрних сеансів фільму у кінотеатр Premier City, що
ТРЦ «ПортCity», у костюмі будь-якого супергероя світу MARVEL - отримає смачний подарунок, - повідомили у кінотеатрі.
Не пропусти неймовірний шанс зробити яскраві фото та цікаві провести вечір разом із кінотеатром Premier City!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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