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Прийди у костюмі супергероя Marvel та отримай подарунок у Premier City*

Прийди у костюмі супергероя Marvel та отримай подарунок у Premier City*
4 липня у кінотеатрі Premier City відбудеться допрем`єрний показ фантастичного фільму «Людина-мураха та оса».

Для вас маємо ще один супербонус! Кожному, хто прийде на перегляд допрем’єрних сеансів фільму у кінотеатр Premier City, що
ТРЦ «ПортCity», у костюмі будь-якого супергероя світу MARVEL - отримає смачний подарунок, - повідомили у кінотеатрі.

Не пропусти неймовірний шанс зробити яскраві фото та цікаві провести вечір разом із кінотеатром Premier City!

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Теги: Порт сіті, кіно, прем'єра, анонс
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