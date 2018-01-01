Вулична галерея у «City park» відзначила річницю

У Луцьку митці "4/8 Gallery" відзначили річницю оновленого комплексу "CITY PARK".Так, на сторінці галереї у Facebook з'явилося відео, яке зображує, як змінювалися експозиції протягом усього часу свого існування.У ролику зображена галерея, над якою вже працювали такі художники якВарто зауважити, що "4/8 Gallery" була створена у рамках соціального програми Громадянського Руху "СВІДОМІ". А інвестором виступив, який дав можливість молодим художникам поширювати свою творчість та розвивати Луцьк.Галерея являє собою неформальний експозиційних простір, що існує у форматі "open air" – вуличної галереї під відкритим небом.