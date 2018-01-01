Вулична галерея у «City park» відзначила річницю
Сьогодні, 13:18
У Луцьку митці "4/8 Gallery" відзначили річницю оновленого комплексу "CITY PARK".
Так, на сторінці галереї у Facebook з'явилося відео, яке зображує, як змінювалися експозиції протягом усього часу свого існування.
У ролику зображена галерея, над якою вже працювали такі художники як Egor Fruit, Kalkov, Serhii Torbinov, Andrew Horbal, Dima Tabu, Шум, Ку та Wius Roma.
Варто зауважити, що "4/8 Gallery" була створена у рамках соціального програми Громадянського Руху "СВІДОМІ". А інвестором виступив Андрій Покровський, який дав можливість молодим художникам поширювати свою творчість та розвивати Луцьк.
Галерея являє собою неформальний експозиційних простір, що існує у форматі "open air" – вуличної галереї під відкритим небом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, на сторінці галереї у Facebook з'явилося відео, яке зображує, як змінювалися експозиції протягом усього часу свого існування.
У ролику зображена галерея, над якою вже працювали такі художники як Egor Fruit, Kalkov, Serhii Torbinov, Andrew Horbal, Dima Tabu, Шум, Ку та Wius Roma.
Варто зауважити, що "4/8 Gallery" була створена у рамках соціального програми Громадянського Руху "СВІДОМІ". А інвестором виступив Андрій Покровський, який дав можливість молодим художникам поширювати свою творчість та розвивати Луцьк.
Галерея являє собою неформальний експозиційних простір, що існує у форматі "open air" – вуличної галереї під відкритим небом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Всерівно ми за вас голосувати не будемо ви трохи тупуваті дядьку...
Останні новини
Двоє волинян «спалились» на наркотиках
Сьогодні, 13:35
Зухвале пограбування на Волині: грабіжники побили жінку
Сьогодні, 13:22
Вулична галерея у «City park» відзначила річницю
Сьогодні, 13:18
У Володимирі хочуть створити новий медзаклад
Сьогодні, 13:01
Жінка, яку збили у Луцьку, померла у лікарні
Сьогодні, 13:00