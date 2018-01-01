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Вулична галерея у «City park» відзначила річницю

Вулична галерея у «City park» відзначила річницю
У Луцьку митці "4/8 Gallery" відзначили річницю оновленого комплексу "CITY PARK".

Так, на сторінці галереї у Facebook з'явилося відео, яке зображує, як змінювалися експозиції протягом усього часу свого існування.

У ролику зображена галерея, над якою вже працювали такі художники як Egor Fruit, Kalkov, Serhii Torbinov, Andrew Horbal, Dima Tabu, Шум, Ку та Wius Roma.



Варто зауважити, що "4/8 Gallery" була створена у рамках соціального програми Громадянського Руху "СВІДОМІ". А інвестором виступив Андрій Покровський, який дав можливість молодим художникам поширювати свою творчість та розвивати Луцьк.

Галерея являє собою неформальний експозиційних простір, що існує у форматі "open air" – вуличної галереї під відкритим небом.

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Теги: Сіті парк, річниця
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Коментарі 1
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