У Луцьку правоохоронців привітали з річницею створення Нацполіції. ФОТО
Сьогодні, 14:25
У Луцьку відбулися урочистості з нагоди 3-ої річниці створення Національної поліції.
Участь у заході взяли голова Волинської ОДА Олександр Савченко, головний поліцейський Волині Петро Шпига, заступник голови Волинської облради Роман Карпюк, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, голова правління "Луцьксантехмонтаж №536" Віктор Чорнуха та інші.
"Минає третій рік роботи управління Нацполіції. Перші такі нелегкі, але такі потрібні кроки ми вже зробили. Ці три роки були нелегкими, у нас є помилки, але й багато досягнень. Ми цеглина за цеглиною будуємо нову поліцію незалежної України", - зауважив Петро Шпига.
За його словами, майже половина українців повірили у нову поліцію і здатність служити народу.
"Прикладом цього є 7 Героїв роти особливого призначення "Світязь", які проявили мужність і відвагу під Іловайськом у серпні 2014 року. Вони віддали своє життя за суверенітет України", - нагадав головний поліцейський Волині.
Присутні вшанували полеглих у зоні АТО хвилиною мовчання.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко відзначив, що неважлива назва правоохоронної структури, важливо те, що у країні відбуваються реформи.
"Нині вперше Міністерство внутрішніх справ працює в країні, яка воює. Ми всі воюємо. Але одна справа сидіти в тилу і допомагати на відстані, а інша - захищати країну на передовій. Із цими питаннями ви впорались", - звернувся він до поліцейських.
Олександр Савченко наголосив, що поліція повинна розвиватися і використовувати сучасні технології та методи розкриття злочинів, адже застарілі методи впливу "як із фільмів" - недієві.
"Поліцейський - горде звання", - додав очільник Волині.
Працівникам поліції вручили грамоти, подяки та цінні нагороди, а Петро Шпига повідомив, що з нагоди свята усім правоохоронцям передбачили премії.
Окрім того, Віктор Чорнуха вручив управлінню Нацполіції Волині сертифікати на три квартири. Торік "Луцьксантехмонтаж №536" безоплатно передав правоохоронцям 14 помешкань.
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Участь у заході взяли голова Волинської ОДА Олександр Савченко, головний поліцейський Волині Петро Шпига, заступник голови Волинської облради Роман Карпюк, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, голова правління "Луцьксантехмонтаж №536" Віктор Чорнуха та інші.
"Минає третій рік роботи управління Нацполіції. Перші такі нелегкі, але такі потрібні кроки ми вже зробили. Ці три роки були нелегкими, у нас є помилки, але й багато досягнень. Ми цеглина за цеглиною будуємо нову поліцію незалежної України", - зауважив Петро Шпига.
За його словами, майже половина українців повірили у нову поліцію і здатність служити народу.
"Прикладом цього є 7 Героїв роти особливого призначення "Світязь", які проявили мужність і відвагу під Іловайськом у серпні 2014 року. Вони віддали своє життя за суверенітет України", - нагадав головний поліцейський Волині.
Присутні вшанували полеглих у зоні АТО хвилиною мовчання.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко відзначив, що неважлива назва правоохоронної структури, важливо те, що у країні відбуваються реформи.
"Нині вперше Міністерство внутрішніх справ працює в країні, яка воює. Ми всі воюємо. Але одна справа сидіти в тилу і допомагати на відстані, а інша - захищати країну на передовій. Із цими питаннями ви впорались", - звернувся він до поліцейських.
Олександр Савченко наголосив, що поліція повинна розвиватися і використовувати сучасні технології та методи розкриття злочинів, адже застарілі методи впливу "як із фільмів" - недієві.
"Поліцейський - горде звання", - додав очільник Волині.
Працівникам поліції вручили грамоти, подяки та цінні нагороди, а Петро Шпига повідомив, що з нагоди свята усім правоохоронцям передбачили премії.
Окрім того, Віктор Чорнуха вручив управлінню Нацполіції Волині сертифікати на три квартири. Торік "Луцьксантехмонтаж №536" безоплатно передав правоохоронцям 14 помешкань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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