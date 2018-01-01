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Двоє волинян «спалились» на наркотиках

Двоє волинян «спалились» на наркотиках
На Волині поліцейські вилучили у чоловіків марихуану і амфетамін.

Так, 2 липня, правоохоронці виявили у 27-річного мешканця райцентру Ратне марихуану, - інформує ГУНП у Волинській області.

Окрім того, в Луцьк у 37-річного місцевого жителя патрульні виявили 0,5 г амфетаміну.

Усе вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.


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Теги: наркотики, Волинь
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