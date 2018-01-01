Двоє волинян «спалились» на наркотиках





Так, 2 липня, правоохоронці виявили у 27-річного мешканця райцентру Ратне марихуану, - інформує ГУНП у Волинській області.



Окрім того, в Луцьк у 37-річного місцевого жителя патрульні виявили 0,5 г амфетаміну.



Усе вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.



За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.





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