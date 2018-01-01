Україна підписала безвізовий режим із Сербією





Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter український президент Петро Порошенко, - пише



"Ми розширили угоду про безвізовий режим з Сербією. Тепер українці зможуть перебувати у цій країні без віз 90 днів", - заявив він.



За словами Порошенка, відповідну угоду підписали сьогодні, 3 липня, у Белграді.

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