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Україна підписала безвізовий режим із Сербією

Україна підписала безвізовий режим із Сербією
Україна та Сербія встановили безвізовий режим.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter український президент Петро Порошенко, - пише ТСН.

"Ми розширили угоду про безвізовий режим з Сербією. Тепер українці зможуть перебувати у цій країні без віз 90 днів", - заявив він.

За словами Порошенка, відповідну угоду підписали сьогодні, 3 липня, у Белграді.

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Теги: безвіз, Сербія
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