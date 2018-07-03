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У волинянина вкрали картку та зняли з неї гроші

У волинянина вкрали картку та зняли з неї гроші
У жителя Володимира-Волинського зняли 6 тисяч з вкраденої картки.

Про це пише Володимир Медіа.

Чоловік звернувся до поліцейських увечері 2 липня. Зазначають, що картку у чоловіка вкрали ще наприкінці 2017 року.

У ході вияснення обставин даної крадіжки встановили, що банківська картка поцуплена у заявника у магазині «Тепло та краса».

Окрім того, вмістом картки злодюгам таки вдалося скористатися, оскільки з рахунку зникло 6 тисяч гривень.

Триває перевірка.

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Теги: поліція, Володимир, Волинь, злочин
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Коментарі 1
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В 17 році вкрали картку і він мовчав ,не звертався в банк ,щось тут не так .
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