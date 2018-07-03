У волинянина вкрали картку та зняли з неї гроші





Про це пише



Чоловік звернувся до поліцейських увечері 2 липня. Зазначають, що картку у чоловіка вкрали ще наприкінці 2017 року.



У ході вияснення обставин даної крадіжки встановили, що банківська картка поцуплена у заявника у магазині «Тепло та краса».



Окрім того, вмістом картки злодюгам таки вдалося скористатися, оскільки з рахунку зникло 6 тисяч гривень.



Триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жителя Володимира-Волинського зняли 6 тисяч з вкраденої картки.Про це пише Володимир Медіа Чоловік звернувся до поліцейських увечері 2 липня. Зазначають, що картку у чоловіка вкрали ще наприкінці 2017 року.У ході вияснення обставин даної крадіжки встановили, що банківська картка поцуплена у заявника у магазині «Тепло та краса».Окрім того, вмістом картки злодюгам таки вдалося скористатися, оскільки з рахунку зникло 6 тисяч гривень.Триває перевірка.

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