У волинянина вкрали картку та зняли з неї гроші
Сьогодні, 14:33
У жителя Володимира-Волинського зняли 6 тисяч з вкраденої картки.
Про це пише Володимир Медіа.
Чоловік звернувся до поліцейських увечері 2 липня. Зазначають, що картку у чоловіка вкрали ще наприкінці 2017 року.
У ході вияснення обставин даної крадіжки встановили, що банківська картка поцуплена у заявника у магазині «Тепло та краса».
Окрім того, вмістом картки злодюгам таки вдалося скористатися, оскільки з рахунку зникло 6 тисяч гривень.
Триває перевірка.
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Про це пише Володимир Медіа.
Чоловік звернувся до поліцейських увечері 2 липня. Зазначають, що картку у чоловіка вкрали ще наприкінці 2017 року.
У ході вияснення обставин даної крадіжки встановили, що банківська картка поцуплена у заявника у магазині «Тепло та краса».
Окрім того, вмістом картки злодюгам таки вдалося скористатися, оскільки з рахунку зникло 6 тисяч гривень.
Триває перевірка.
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Коментарі 1
В 17 році вкрали картку і він мовчав ,не звертався в банк ,щось тут не так .
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