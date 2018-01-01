Подробиці аварії у Луцьку, де жінку збили на переході





Постраждала







Автомобіль на якому скоєна ДТП поліцейські вилучили.



Вирішується питання щодо зміни правової кваліфікації події з ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України на ч. 2 цієї ж статті. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої внаслідок отриманих травм.



Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.



Проводиться досудове розслідування.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Луцьку по проспекту Відродження водій автомобіля Mercedes-Benz E220 допустив наїзд на 61-річну жінку.Постраждала померла , - інформує ГУНП у Волинській області. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18 години. За кермом автомобіля перебував 40-річний житель одного із сіл Луцького району. Попередньо поліцейські з’ясували, що постраждала, 61-річна жителька міста Червоноград Львівської області, переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Її госпіталізували в Луцьку центральну міську лікарню. Однак, врятувати життя жінці не вдалося.Автомобіль на якому скоєна ДТП поліцейські вилучили.Вирішується питання щодо зміни правової кваліфікації події з ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України на ч. 2 цієї ж статті. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої внаслідок отриманих травм.Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.Проводиться досудове розслідування.

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