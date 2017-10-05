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За виграні гроші поставимо паркан, — волинська сім'я, яка зніметься у «Хаті на тата»

За виграні гроші поставимо паркан, — волинська сім'я, яка зніметься у «Хаті на тата»
Сім`я Івана та Віри Бучман із села Шклинь на Горохівського району готується до виступу у популярному телешоу «Хата на тата» на каналі СТБ.

Про цю неординарну подію йшлося під час відзначення Дня села, яке відбулось тут 1 липня, - пише ВолиньUA.

Зі слів Шклинського сільського голови Володимира Солтиса, коли йому зателефонували з Києва, аби дізнатися, чи є у цій місцевості сім’я, гідна та готова взяти участь у проекті, то він одразу ж порадив сім’ю місцевих мешканців Івана та Віри Бучман.

«Приємно, що ця сім`я виправдала наші сподівання, успішно пройшла відбір на конкурс, і тепер представлятиме наше село та всю нашу синьооку Волинь на загальнодержавному рівні», – каже Володимир Солтис.

Наразі молода сім’я виховує двох донечок Каріну та Мілану, яким 6 та 2 рочки.

«Мабуть, це те, що наша сім’я стане міцнішою і ми зможемо перевірити свої почуття на відстані, адже ми ніколи не розлучалися так надовго. І я думаю, що цей проект подарує нам інші емоції. Звичайно ж, я переживаю за те, як Іван справиться, бо діти маленькі ще і хочуть до мами постійно. Але, я впевнена, що все буде добре», – оптимістично заявила журналістам Віра Бучман.

Сім`я також зізналася, що в разі виграшу супер-призу конкурсного (50 тисяч гривень), на ці гроші поставлять собі паркан біля хати – як нагадування про свою переможну участь у проекті.

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Теги: Хата на тата, шоу, СТБ
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