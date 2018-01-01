На Волині помер атовець
Сьогодні, 15:56
На Волині помер учасник операції Об'єднаних сил.
Про це повідомили на сторінці Ратнівської державної адміністрації.
Зазначають, що помер Михальчук Сергій Степанович - житель села Річиця Ратнівського району.
Чоловікові було 42 роки.
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Про це повідомили на сторінці Ратнівської державної адміністрації.
Зазначають, що помер Михальчук Сергій Степанович - житель села Річиця Ратнівського району.
Чоловікові було 42 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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