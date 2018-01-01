На Волині помер атовець





Про це повідомили на сторінці Ратнівської державної адміністрації.



Зазначають, що помер Михальчук Сергій Степанович - житель села Річиця Ратнівського району.



Чоловікові було 42 роки.

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