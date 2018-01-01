На Київщині у таборі отруїлися діти, одна дівчинка перебуває в комі

У приватному дитячому таборі "Славутич", що розташований у селі Циблі Переяслав-Хмельницького району, отруїлися діти, одна дівчинка у важкому стані потрапила до реанімації.Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Київської ОДА, - пише ТСН."Учора ввечері, 2 липня 2018 року, до Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні була екстрено доправлена дитина 8 років з розладом травлення, організм дівчинки був вкрай зневоднений і вона впала в кому та госпіталізована в реанімацію. Стан кваліфікується як тяжкий", - йдеться у повідомленні.Як зазначається, дівчинку оглянув анестезіолог дитячої обласної лікарні, також прибули фахівці лікарні "Охматдит", куди збираються транспортувати дитину.За попередніми даними, постраждала є ученицею спортивної Школи Деругіних, яка прибула у складі групи з 28 дітей, щоб готуватися до змагань.Окрім 8-річної дівчинки постраждали ще 11 дітей, в яких діагностували розлад шлунково-кишкового тракту і помістили до медичного ізолятора табору. Станом на 3 липня ізольованих залишається 7 осіб."2 липня Держпродспоживслужба взяла проби їжі, якою харчують дітей в таборі, а вже сьогодні проводяться посіви у дітей, які постраждали. З урахуванням цього факту, сьогодні (3 липня), з 8.30 Комісія з епідрозслідування за участю прокурора району та наряду поліції очікувала допуску до медізолятору, де перебували постраждалі діти. Лише станом на 11.55 директор ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич" у присутності двох адвокатів дозволила розпочати роботу Комісії з епідрозслідування", - наголосили у відомстві.Наразі в оздоровчому таборі перебувають понад 200 дітей.