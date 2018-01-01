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«Це така задумка?» - лучанин про калюжі на «зебрі»

«Це така задумка?» - лучанин про калюжі на «зебрі»
У Луцьку скаржаться на калюжі, які утворюються після дощу, перед переходом на проспекті Соборності.

Про це у Facebook написав лучанин Тарас Мельник.

"Чому після ремонту дороги та тротуарів пішохідний перехід має виглядати саме так? Чому калюжа якраз перед переходом і саме на ньому, а не якось інакше? Це така спеціальна задумочка?" - написав він.

«Це така задумка?» - лучанин про калюжі на «зебрі»




У спільності Наш Луцьк коментатори обурилися такою ситуацією і написали:

Сергей Савоник: Це не просто українська технологія.... це як зараз модно говорити унікальна українська технологія, яка не має аналогів в світі.

Александр Рогозин: Це все тому, що той хто заказує виконання робіт НІКОЛИ не перевіряє якість і об'єми.

Віталій Пилипчук: В нас дійсно в Луцьку багато вологи і грунти просядають, але влада краде гроші і нічого не контролює.

Коля Савчук: Тому що довб*йоби клали і приймав роботу такий самий долбень!

Тарас Мельник: Ігорю Поліщуку я надіслав особисто, він мені вже раніше писав, що перероблять, побачимо... Але такий підхід, на жаль всюди. Наприклад, пішохідна доріжка від ТЦ "Гостинець" до ТЦ "ТамТам", бруківка провалилася через дощ, а в інших місцях її навіть не було, бо там бетонні плити перекриття теплотраси і вигляд просто жахливий.

«Це така задумка?» - лучанин про калюжі на «зебрі»
«Це така задумка?» - лучанин про калюжі на «зебрі»

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Теги: благоустрій, дорога
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