«Це така задумка?» - лучанин про калюжі на «зебрі»
Сьогодні, 16:15
У Луцьку скаржаться на калюжі, які утворюються після дощу, перед переходом на проспекті Соборності.
Про це у Facebook написав лучанин Тарас Мельник.
"Чому після ремонту дороги та тротуарів пішохідний перехід має виглядати саме так? Чому калюжа якраз перед переходом і саме на ньому, а не якось інакше? Це така спеціальна задумочка?" - написав він.
У спільності Наш Луцьк коментатори обурилися такою ситуацією і написали:
Сергей Савоник: Це не просто українська технологія.... це як зараз модно говорити унікальна українська технологія, яка не має аналогів в світі.
Александр Рогозин: Це все тому, що той хто заказує виконання робіт НІКОЛИ не перевіряє якість і об'єми.
Віталій Пилипчук: В нас дійсно в Луцьку багато вологи і грунти просядають, але влада краде гроші і нічого не контролює.
Коля Савчук: Тому що довб*йоби клали і приймав роботу такий самий долбень!
Тарас Мельник: Ігорю Поліщуку я надіслав особисто, він мені вже раніше писав, що перероблять, побачимо... Але такий підхід, на жаль всюди. Наприклад, пішохідна доріжка від ТЦ "Гостинець" до ТЦ "ТамТам", бруківка провалилася через дощ, а в інших місцях її навіть не було, бо там бетонні плити перекриття теплотраси і вигляд просто жахливий.
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Про це у Facebook написав лучанин Тарас Мельник.
"Чому після ремонту дороги та тротуарів пішохідний перехід має виглядати саме так? Чому калюжа якраз перед переходом і саме на ньому, а не якось інакше? Це така спеціальна задумочка?" - написав він.
У спільності Наш Луцьк коментатори обурилися такою ситуацією і написали:
Сергей Савоник: Це не просто українська технологія.... це як зараз модно говорити унікальна українська технологія, яка не має аналогів в світі.
Александр Рогозин: Це все тому, що той хто заказує виконання робіт НІКОЛИ не перевіряє якість і об'єми.
Віталій Пилипчук: В нас дійсно в Луцьку багато вологи і грунти просядають, але влада краде гроші і нічого не контролює.
Коля Савчук: Тому що довб*йоби клали і приймав роботу такий самий долбень!
Тарас Мельник: Ігорю Поліщуку я надіслав особисто, він мені вже раніше писав, що перероблять, побачимо... Але такий підхід, на жаль всюди. Наприклад, пішохідна доріжка від ТЦ "Гостинець" до ТЦ "ТамТам", бруківка провалилася через дощ, а в інших місцях її навіть не було, бо там бетонні плити перекриття теплотраси і вигляд просто жахливий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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