«Це така задумка?» - лучанин про калюжі на «зебрі»

У Луцьку скаржаться на калюжі, які утворюються після дощу, перед переходом на проспекті Соборності.Про це у Facebook написав лучанин"Чому після ремонту дороги та тротуарів пішохідний перехід має виглядати саме так? Чому калюжа якраз перед переходом і саме на ньому, а не якось інакше? Це така спеціальна задумочка?" - написав він.У спільності Наш Луцьк коментатори обурилися такою ситуацією і написали:Це не просто українська технологія.... це як зараз модно говорити унікальна українська технологія, яка не має аналогів в світі.Це все тому, що той хто заказує виконання робіт НІКОЛИ не перевіряє якість і об'єми.В нас дійсно в Луцьку багато вологи і грунти просядають, але влада краде гроші і нічого не контролює.Тому що довб*йоби клали і приймав роботу такий самий долбень!Ігорю Поліщуку я надіслав особисто, він мені вже раніше писав, що перероблять, побачимо... Але такий підхід, на жаль всюди. Наприклад, пішохідна доріжка від ТЦ "Гостинець" до ТЦ "ТамТам", бруківка провалилася через дощ, а в інших місцях її навіть не було, бо там бетонні плити перекриття теплотраси і вигляд просто жахливий.