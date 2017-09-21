Вийшов з дитсадка і зник: у Луцьку загубився 4-річний хлопчик. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:24
У Луцьку зник 4-річний хлопчик-аутист, який вийшов з дитсадка на вулиці Кравчука та зник у невідомому напрямку.
Про це написав Юрій Микитюк на своїй сторінці у Facebook.
«Гаврилов Данило Анатолійович, 18.03.2014, житель м. Луцьк, вул. Кравчука 3/66», - пише чоловік.
Відомо, що хлопчик вийшов з дитячого садка і зник. Він був одягнений в сині брюки, синю безрукавку та сіру шапку.
Зауважимо, що зріст Данила становить близько 1 метру.
Юрій Микитюк зазначив, що хлопчик не говорить.
Усіх, хто бачив хлопчика, просять повідомляти у поліцію.
Станом на 3 липня, 16:50 хлопчика знайшли.
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Про це написав Юрій Микитюк на своїй сторінці у Facebook.
«Гаврилов Данило Анатолійович, 18.03.2014, житель м. Луцьк, вул. Кравчука 3/66», - пише чоловік.
Відомо, що хлопчик вийшов з дитячого садка і зник. Він був одягнений в сині брюки, синю безрукавку та сіру шапку.
Зауважимо, що зріст Данила становить близько 1 метру.
Юрій Микитюк зазначив, що хлопчик не говорить.
Усіх, хто бачив хлопчика, просять повідомляти у поліцію.
Станом на 3 липня, 16:50 хлопчика знайшли.
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