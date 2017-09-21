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Вийшов з дитсадка і зник: у Луцьку загубився 4-річний хлопчик. ФОТО. ОНОВЛЕНО

Вийшов з дитсадка і зник: у Луцьку загубився 4-річний хлопчик. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку зник 4-річний хлопчик-аутист, який вийшов з дитсадка на вулиці Кравчука та зник у невідомому напрямку.

Про це написав Юрій Микитюк на своїй сторінці у Facebook.

«Гаврилов Данило Анатолійович, 18.03.2014, житель м. Луцьк, вул. Кравчука 3/66», - пише чоловік.

Відомо, що хлопчик вийшов з дитячого садка і зник. Він був одягнений в сині брюки, синю безрукавку та сіру шапку.

Зауважимо, що зріст Данила становить близько 1 метру.

Юрій Микитюк зазначив, що хлопчик не говорить.

Усіх, хто бачив хлопчика, просять повідомляти у поліцію.

Станом на 3 липня, 16:50 хлопчика знайшли.
Вийшов з дитсадка і зник: у Луцьку загубився 4-річний хлопчик. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: розшук, зникнення, Луцьк, дитина
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