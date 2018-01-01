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У луцькому ЦНАПі тепер можна обмінятися книгами

У луцькому ЦНАПі тепер можна обмінятися книгами
У луцькому ЦНАПі поставили поличку для обміну книгами.

Буккросинг - це безкоштовний обмін книгами. Тобто буккросер, прочитавши книгу, залишає її у громадському місці, щоб хтось інший міг її прочитати, - написали на сторінці ЦНАПу у Facebook.

"Запрошуємо у ЦНАП обмінятися книгами на нашій поличці буккросингу, де знаходяться книжки зі спеціальними наліпками і готові рухатися до нових читачів", - йдеться у повідомлені.

Умови обміну книгами прості: приносите у ЦНАП книгу, яку вже прочитали, натомість берете з полички іншу, читаєте і повторюєте процес до безкінечності. Головне - постійний рух книги, яка не повинна залежуватися на поличках, а приносити задоволення для інших читачів.

У луцькому ЦНАПі тепер можна обмінятися книгами
У луцькому ЦНАПі тепер можна обмінятися книгами
У луцькому ЦНАПі тепер можна обмінятися книгами
У луцькому ЦНАПі тепер можна обмінятися книгами
У луцькому ЦНАПі тепер можна обмінятися книгами
У луцькому ЦНАПі тепер можна обмінятися книгами

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Теги: буккросинг, ЦНАП
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