У луцькому ЦНАПі тепер можна обмінятися книгами
Сьогодні, 16:33
У луцькому ЦНАПі поставили поличку для обміну книгами.
Буккросинг - це безкоштовний обмін книгами. Тобто буккросер, прочитавши книгу, залишає її у громадському місці, щоб хтось інший міг її прочитати, - написали на сторінці ЦНАПу у Facebook.
"Запрошуємо у ЦНАП обмінятися книгами на нашій поличці буккросингу, де знаходяться книжки зі спеціальними наліпками і готові рухатися до нових читачів", - йдеться у повідомлені.
Умови обміну книгами прості: приносите у ЦНАП книгу, яку вже прочитали, натомість берете з полички іншу, читаєте і повторюєте процес до безкінечності. Головне - постійний рух книги, яка не повинна залежуватися на поличках, а приносити задоволення для інших читачів.
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Буккросинг - це безкоштовний обмін книгами. Тобто буккросер, прочитавши книгу, залишає її у громадському місці, щоб хтось інший міг її прочитати, - написали на сторінці ЦНАПу у Facebook.
"Запрошуємо у ЦНАП обмінятися книгами на нашій поличці буккросингу, де знаходяться книжки зі спеціальними наліпками і готові рухатися до нових читачів", - йдеться у повідомлені.
Умови обміну книгами прості: приносите у ЦНАП книгу, яку вже прочитали, натомість берете з полички іншу, читаєте і повторюєте процес до безкінечності. Головне - постійний рух книги, яка не повинна залежуватися на поличках, а приносити задоволення для інших читачів.
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