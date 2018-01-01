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Волинянина ошукали на 44 тисячі гривень

Волинянина ошукали на 44 тисячі гривень
На Волині шахраї ошукали чоловіка на понад 44 тисячі гривень.

Так, до ківерцівських поліцейських надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що під приводом виготовлення меблів, зловмисники заволоділи його грошима та матеріалами, - інформує ГУНП у Волинській області.

Загальна сума збитку становить понад 44 тисячі гривень.



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Теги: шахрай, волинянин
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