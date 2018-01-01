Волинянина ошукали на 44 тисячі гривень





Так, до ківерцівських поліцейських надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що під приводом виготовлення меблів, зловмисники заволоділи його грошима та матеріалами, - інформує ГУНП у Волинській області.



Загальна сума збитку становить понад 44 тисячі гривень.







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