На Волині хлопця кинули на гроші інтернет-шахраї





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



У червні до відділу поліції надійшла заява 21-річного мешканця району про те, що він маючи намір придбати через мережу Інтернет мотоцикл, віддав шахраям 27 тисяч гривень.



Мотоцикла він так і не отримав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому районі 21-річного хлопця ошукали на 27 тисяч гривень через інтернет.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.У червні до відділу поліції надійшла заява 21-річного мешканця району про те, що він маючи намір придбати через мережу Інтернет мотоцикл, віддав шахраям 27 тисяч гривень.Мотоцикла він так і не отримав.

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