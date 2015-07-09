На Волині хлопця кинули на гроші інтернет-шахраї
Сьогодні, 19:10
У Маневицькому районі 21-річного хлопця ошукали на 27 тисяч гривень через інтернет.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
У червні до відділу поліції надійшла заява 21-річного мешканця району про те, що він маючи намір придбати через мережу Інтернет мотоцикл, віддав шахраям 27 тисяч гривень.
Мотоцикла він так і не отримав.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
У червні до відділу поліції надійшла заява 21-річного мешканця району про те, що він маючи намір придбати через мережу Інтернет мотоцикл, віддав шахраям 27 тисяч гривень.
Мотоцикла він так і не отримав.
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