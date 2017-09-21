Знайшли 4-річного хлопчика, який зник у Луцьку
Сьогодні, 16:52
Знайшли 4-річного хлопчика з аутизмом, який зник з дитсадка у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили власні джерела.
Нагадаємо, хлопчик вийшов з дитсадка із зник у невідомому напрямку. Він не міг говорити.
За попередньою інформацією, дитину знайшли на вулиці Ківерцівській, на території одного з приватних підприємств.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили власні джерела.
Нагадаємо, хлопчик вийшов з дитсадка із зник у невідомому напрямку. Він не міг говорити.
За попередньою інформацією, дитину знайшли на вулиці Ківерцівській, на території одного з приватних підприємств.
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