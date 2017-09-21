вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Знайшли 4-річного хлопчика, який зник у Луцьку

Знайшли 4-річного хлопчика, який зник у Луцьку
Знайшли 4-річного хлопчика з аутизмом, який зник з дитсадка у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили власні джерела.

Нагадаємо, хлопчик вийшов з дитсадка із зник у невідомому напрямку. Він не міг говорити.

За попередньою інформацією, дитину знайшли на вулиці Ківерцівській, на території одного з приватних підприємств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитина, Луцьк, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коштів не вистачає: лучанину, який пошкодив хребет, потрібна допомога
Сьогодні, 17:01
У Луцьку побував відомий інженер-винахідник. ФОТО
Сьогодні, 16:59
Знайшли 4-річного хлопчика, який зник у Луцьку
Сьогодні, 16:52
У луцькому ЦНАПі тепер можна обмінятися книгами
Сьогодні, 16:33
Волинянина ошукали на 44 тисячі гривень
Сьогодні, 16:31
Схожі новини
Вийшов з дитсадка і зник: у Луцьку загубився 4-річний хлопчик. ФОТО. ОНОВЛЕНО Вийшов з дитсадка і зник: у Луцьку загубився 4-річний хлопчик. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:24
У Луцьку загубилась мала дитина: шукають батьків У Луцьку загубилась мала дитина: шукають батьків
21 вересень, 2017, 17:08
У Луцьку діти пили і курили на майданчику. ФОТО У Луцьку діти пили і курили на майданчику. ФОТО
27 червень, 14:06
У Києві спіймали шахрая, який ошукав дівчат на Волині та переховувався від поліції. ФОТО У Києві спіймали шахрая, який ошукав дівчат на Волині та переховувався від поліції. ФОТО
25 червень, 08:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія у Луцьку: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 18:51
 0
Прийди у костюмі супергероя Marvel та отримай подарунок у Premier City*
Сьогодні, 18:42
 0
МакДональдз відповів Луцькраді щодо відкриття закладу
Сьогодні, 18:23
 0
Савченко похвалив ремонт волинської дороги
Сьогодні, 18:07
 0
На «Бандерштаті» виступить Сергій Жадан
Сьогодні, 18:04
 0
Медіа
відео
1/8