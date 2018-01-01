Коштів не вистачає: лучанину, який пошкодив хребет, потрібна допомога

Богдану Поперечному, який вже два тижні перебуває на реабілітації після



Про це розповіла сестра потерпілого Наталія Охремчук, - інформує



Наразі чоловік перебуває у реабілітаційному центрі «Агапе» у селі Боремель Рівненської області. Щодня на реабілітацію іде тисяча гривень. За період із моменту травмування родина витратила на лікування понад 140 тисяч гривень.



«Коштів не вистачає. Скільки могли, ми зібрали. Не думали, що стільки піде», – каже Наталія Охремчук. У серпні «Агапе» закривається на канікули, тож Богдана перевезуть у Львів, тому без допомоги інших людей сім’ї не обійтися.



Жінка розповіла, що стан Богдана покращується, хоча ніг він ще не відчуває.

«Стан стабілізувався, але падає тиск, коли садять його на інвалідний візок, коли займається, є біль у спині. Але він піднімає руки, йому вже легше стало, але слабкість є. Буквально день тому я до нього приїжджала, доторкнулась до його ноги, то він відчув дотик, як я торкаюсь його пальців. Трошки відчув тепло в ногах, хоча деякі реабілітологи говорять, що це фальшивий сигнал зі спинного мозку, але я впевнена, що йде поступове відновлення, – ділиться Наталія. – Лікарі кажуть, що він молодець, не має пролежнів, з ним легко працювати. Хоча спочатку йому було дуже важко робити вправи».



Богдана Поперечного відвідують друзі, дехто радить звикати до інвалідного візка, проте він навідріз відмовляється сприймати цей варіант. Чоловік не може прийняти те, що не може ходити, і дуже вірить, що стане на ноги.



Коли розповідає про день, в який невдалий стрибок у ставок кардинально змінив його життя, каже, що нічого не віщувало біди, і часто запитує сам у себе, чому це сталось саме з ним.



«Розказує, що у воді перестав відчувати ноги. Гріб руками і не міг підняти голови. Зі всіх сил старався підняти голову, йому не вистачало повітря», – ділиться спогадами брата Наталія Охремчук.



Вона разом із Богданом та ще одним чоловіком до травми разом співали на весіллях та корпоративах.

«Це було хобі для Богдана. Музика для нього – це все. Коли ми приїжджали до когось на весілля, він був, як живчик. Він і танцював, і підспівував, і конкурси проводив. На жодному весіллі не було такого, щоб люди сиділи, він усіх піднімав. З простого дня народження робив велике свято, – пригадує Наталя. – Дякую тим людям, які допомагали нам, які не відвернулись від нас, ніколи не подумала б, що стільки людей відгукнеться, і що стільки людей будуть нам допомагати. Надзвичайно приємно і мені, і брату, що чужі люди перераховували кошти».



До слова, на Івана Купала у Боремлі, де наразі чоловік живе із дружиною та дітьми, відбудеться благодійний концерт – своєрідна подяка односельчанам за підтримку Богдана.



Охочі допомогти чоловіку можуть перерахувати кошти на картку ПриватБанку 5168 7573 3151 4267 (Охремчук Наталія Геннадіївна).



Нагадаємо, 2 червня Богдан Поперечний, який родом із обласного центру, відпочивав у Бологюбах під Луцьком. Після невдалого стрибка у воду травмував хребет у ділянці шиї. У Луцькій міській клінічній лікарні його прооперували.



Фото – з архіву сестри Наталі Охремчук



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанину, який вже два тижні перебуває на реабілітації після важкої травми хребта , необхідна фінансова підтримка.Про це розповіла сестра потерпілого Наталія Охремчук, - інформує «Перший» Наразі чоловік перебуває у реабілітаційному центрі «Агапе» у селі Боремель Рівненської області. Щодня на реабілітацію іде тисяча гривень. За період із моменту травмування родина витратила на лікування понад 140 тисяч гривень.«Коштів не вистачає. Скільки могли, ми зібрали. Не думали, що стільки піде», – каже Наталія Охремчук. У серпні «Агапе» закривається на канікули, тож Богдана перевезуть у Львів, тому без допомоги інших людей сім’ї не обійтися.Жінка розповіла, що стан Богдана покращується, хоча ніг він ще не відчуває.«Стан стабілізувався, але падає тиск, коли садять його на інвалідний візок, коли займається, є біль у спині. Але він піднімає руки, йому вже легше стало, але слабкість є. Буквально день тому я до нього приїжджала, доторкнулась до його ноги, то він відчув дотик, як я торкаюсь його пальців. Трошки відчув тепло в ногах, хоча деякі реабілітологи говорять, що це фальшивий сигнал зі спинного мозку, але я впевнена, що йде поступове відновлення, – ділиться Наталія. – Лікарі кажуть, що він молодець, не має пролежнів, з ним легко працювати. Хоча спочатку йому було дуже важко робити вправи».Богдана Поперечного відвідують друзі, дехто радить звикати до інвалідного візка, проте він навідріз відмовляється сприймати цей варіант. Чоловік не може прийняти те, що не може ходити, і дуже вірить, що стане на ноги.Коли розповідає про день, в який невдалий стрибок у ставок кардинально змінив його життя, каже, що нічого не віщувало біди, і часто запитує сам у себе, чому це сталось саме з ним.«Розказує, що у воді перестав відчувати ноги. Гріб руками і не міг підняти голови. Зі всіх сил старався підняти голову, йому не вистачало повітря», – ділиться спогадами брата Наталія Охремчук.Вона разом із Богданом та ще одним чоловіком до травми разом співали на весіллях та корпоративах.«Це було хобі для Богдана. Музика для нього – це все. Коли ми приїжджали до когось на весілля, він був, як живчик. Він і танцював, і підспівував, і конкурси проводив. На жодному весіллі не було такого, щоб люди сиділи, він усіх піднімав. З простого дня народження робив велике свято, – пригадує Наталя. – Дякую тим людям, які допомагали нам, які не відвернулись від нас, ніколи не подумала б, що стільки людей відгукнеться, і що стільки людей будуть нам допомагати. Надзвичайно приємно і мені, і брату, що чужі люди перераховували кошти».До слова, на Івана Купала у Боремлі, де наразі чоловік живе із дружиною та дітьми, відбудеться благодійний концерт – своєрідна подяка односельчанам за підтримку Богдана.Охочі допомогти чоловіку можуть перерахувати кошти на карткуНагадаємо, 2 червня Богдан Поперечний, який родом із обласного центру, відпочивав у Бологюбах під Луцьком. Після невдалого стрибка у воду травмував хребет у ділянці шиї. У Луцькій міській клінічній лікарні його прооперували.

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