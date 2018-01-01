Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 липня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешеві, Світязі, Ковелі,

Володимирі-Волинському очікується суха погода.



Температура повітря вночі близько +12…+14 градусів, удень – до +20…+25.



Вітер південно-західний, південний і західний, 1-6 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешеві, Світязі, Ковелі,Володимирі-Волинському очікується суха погода.Температура повітря вночі близько +12…+14 градусів, удень – до +20…+25.Вітер південно-західний, південний і західний, 1-6 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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