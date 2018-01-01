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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 липня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешеві, Світязі, Ковелі,
Володимирі-Волинському очікується суха погода.

Температура повітря вночі близько +12…+14 градусів, удень – до +20…+25.

Вітер південно-західний, південний і західний, 1-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: погода, прогноз
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