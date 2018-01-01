Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
с.Русів: вул. Миру, Першотравнева
2.09:00 – 17:00
с.Березовичі: Локацька, 9-21, Садова
Горохівський район
1.09:00-17:00
СФГ Зоря контора,
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,
Школа, ПАТ"Укртелеком" АТС,
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Мирківська сільська рада Адмінбудинок, Мирківська сільська рада Башня с. Мирків:
вул. Хорольського,
вул. Полонського
вул. Пишного
вул. Шпагіна,
вул. Південна
Луцький район
1. 10:00-17:00
КП «Луцькводоканал»(КНС, ж/б Охримович), ФОП Пілецький А.М, ж/м «Лісництво», ОК «Тарасово-лісовий», ФОП Линчук Р.П, ж/б Голікова М.І с. Тарасово вул. Набержна, Сонячна, Миру, Поліська, Жовтнева, Тиха, Нова, Лугова, Яблунева, Соборності, Городоцька.
Маневицький район
1. 11:00-17:00
Колківська селищна рада (дит. садок, дит. садок № 2), Колківське споживче товариство (магазин «Вест»), Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда. смт. Колки
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Л.Українки, 15-27, 20-50, 35-43
вул.М.Кривоноса
вул.Жуковського, 1-27Б, 2-12
вул.Полуботка, 19-29
вул.Ціолковського, 20
вул.Дольна, 1А-1Г, 2А-2Г
Рожищенський район
1.9:00-16:00
с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю) с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю)
2. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
3. ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
4. КТП-469 9:00-17:00 . с.Переспа вул..Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна .
5. КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки школа, магазин, клуб, церква, ФАП с.Вишеньки
6.9:00-17:00 с.Городині приміщення корівника с.Городині вул. Центральна, Квітнева .
Старовижівський район
1.10:00-18:00
с.Дубечно вул:Молодіжна, Садова
2.10:00-17:00
с.Глухи вул:Річна, Денисова, Зелена, Радянська
3.10:00-17:00
с.Брідки повністю,
Ст.Вижва вул:Брідківська, Зелена
Турійський район
1. 11:00-15:00
смт.Турійськ вул.Мисливська
2.09:00-16:00
ФОП Білун, ФГ «Аміла» - пекарня, Соловичівська с/р – дит.садок, школа, клуб, насосна, АГАТ ЛТД – магазин, УДППЗ Укрпошта - відділення, АТС, ФОП Заброда М.Р.- телятник, ТзОВ «Євро стандарт»- деревообробний цех, ВСАТ « Срібниця»- тр.бригада, млин, база відпочинку, СФГ «Мальва» с.Соловичі
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Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
с.Русів: вул. Миру, Першотравнева
2.09:00 – 17:00
с.Березовичі: Локацька, 9-21, Садова
Горохівський район
1.09:00-17:00
СФГ Зоря контора,
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,
Школа, ПАТ"Укртелеком" АТС,
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Мирківська сільська рада Адмінбудинок, Мирківська сільська рада Башня с. Мирків:
вул. Хорольського,
вул. Полонського
вул. Пишного
вул. Шпагіна,
вул. Південна
Луцький район
1. 10:00-17:00
КП «Луцькводоканал»(КНС, ж/б Охримович), ФОП Пілецький А.М, ж/м «Лісництво», ОК «Тарасово-лісовий», ФОП Линчук Р.П, ж/б Голікова М.І с. Тарасово вул. Набержна, Сонячна, Миру, Поліська, Жовтнева, Тиха, Нова, Лугова, Яблунева, Соборності, Городоцька.
Маневицький район
1. 11:00-17:00
Колківська селищна рада (дит. садок, дит. садок № 2), Колківське споживче товариство (магазин «Вест»), Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда. смт. Колки
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Л.Українки, 15-27, 20-50, 35-43
вул.М.Кривоноса
вул.Жуковського, 1-27Б, 2-12
вул.Полуботка, 19-29
вул.Ціолковського, 20
вул.Дольна, 1А-1Г, 2А-2Г
Рожищенський район
1.9:00-16:00
с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю) с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю)
2. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
3. ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
4. КТП-469 9:00-17:00 . с.Переспа вул..Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна .
5. КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки школа, магазин, клуб, церква, ФАП с.Вишеньки
6.9:00-17:00 с.Городині приміщення корівника с.Городині вул. Центральна, Квітнева .
Старовижівський район
1.10:00-18:00
с.Дубечно вул:Молодіжна, Садова
2.10:00-17:00
с.Глухи вул:Річна, Денисова, Зелена, Радянська
3.10:00-17:00
с.Брідки повністю,
Ст.Вижва вул:Брідківська, Зелена
Турійський район
1. 11:00-15:00
смт.Турійськ вул.Мисливська
2.09:00-16:00
ФОП Білун, ФГ «Аміла» - пекарня, Соловичівська с/р – дит.садок, школа, клуб, насосна, АГАТ ЛТД – магазин, УДППЗ Укрпошта - відділення, АТС, ФОП Заброда М.Р.- телятник, ТзОВ «Євро стандарт»- деревообробний цех, ВСАТ « Срібниця»- тр.бригада, млин, база відпочинку, СФГ «Мальва» с.Соловичі
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