Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 липня





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00

с.Русів: вул. Миру, Першотравнева

2.09:00 – 17:00

с.Березовичі: Локацька, 9-21, Садова



Горохівський район



1.09:00-17:00

СФГ Зоря контора,

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,

Школа, ПАТ"Укртелеком" АТС,

ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ

Мирківська сільська рада Адмінбудинок, Мирківська сільська рада Башня с. Мирків:

вул. Хорольського,

вул. Полонського

вул. Пишного

вул. Шпагіна,

вул. Південна



Луцький район



1. 10:00-17:00

КП «Луцькводоканал»(КНС, ж/б Охримович), ФОП Пілецький А.М, ж/м «Лісництво», ОК «Тарасово-лісовий», ФОП Линчук Р.П, ж/б Голікова М.І с. Тарасово вул. Набержна, Сонячна, Миру, Поліська, Жовтнева, Тиха, Нова, Лугова, Яблунева, Соборності, Городоцька.



Маневицький район



1. 11:00-17:00

Колківська селищна рада (дит. садок, дит. садок № 2), Колківське споживче товариство (магазин «Вест»), Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда. смт. Колки



місто Нововолинськ



1.09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Л.Українки, 15-27, 20-50, 35-43

вул.М.Кривоноса

вул.Жуковського, 1-27Б, 2-12

вул.Полуботка, 19-29

вул.Ціолковського, 20

вул.Дольна, 1А-1Г, 2А-2Г



Рожищенський район



1.9:00-16:00

с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю) с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю)

2. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)

3. ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю)

4. КТП-469 9:00-17:00 . с.Переспа вул..Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна .



5. КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки школа, магазин, клуб, церква, ФАП с.Вишеньки



6.9:00-17:00 с.Городині приміщення корівника с.Городині вул. Центральна, Квітнева .



Старовижівський район



1.10:00-18:00

с.Дубечно вул:Молодіжна, Садова

2.10:00-17:00

с.Глухи вул:Річна, Денисова, Зелена, Радянська

3.10:00-17:00

с.Брідки повністю,

Ст.Вижва вул:Брідківська, Зелена



Турійський район



1. 11:00-15:00

смт.Турійськ вул.Мисливська

2.09:00-16:00

ФОП Білун, ФГ «Аміла» - пекарня, Соловичівська с/р – дит.садок, школа, клуб, насосна, АГАТ ЛТД – магазин, УДППЗ Укрпошта - відділення, АТС, ФОП Заброда М.Р.- телятник, ТзОВ «Євро стандарт»- деревообробний цех, ВСАТ « Срібниця»- тр.бригада, млин, база відпочинку, СФГ «Мальва» с.Соловичі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00с.Русів: вул. Миру, Першотравнева2.09:00 – 17:00с.Березовичі: Локацька, 9-21, Садова1.09:00-17:00СФГ Зоря контора,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,Школа, ПАТ"Укртелеком" АТС,ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗМирківська сільська рада Адмінбудинок, Мирківська сільська рада Башня с. Мирків:вул. Хорольського,вул. Полонськоговул. Пишноговул. Шпагіна,вул. Південна1. 10:00-17:00КП «Луцькводоканал»(КНС, ж/б Охримович), ФОП Пілецький А.М, ж/м «Лісництво», ОК «Тарасово-лісовий», ФОП Линчук Р.П, ж/б Голікова М.І с. Тарасово вул. Набержна, Сонячна, Миру, Поліська, Жовтнева, Тиха, Нова, Лугова, Яблунева, Соборності, Городоцька.1. 11:00-17:00Колківська селищна рада (дит. садок, дит. садок № 2), Колківське споживче товариство (магазин «Вест»), Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда. смт. Колки1.09:00-17:00м.Нововолинськвул.Л.Українки, 15-27, 20-50, 35-43вул.М.Кривоносавул.Жуковського, 1-27Б, 2-12вул.Полуботка, 19-29вул.Ціолковського, 20вул.Дольна, 1А-1Г, 2А-2Г1.9:00-16:00с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю) с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю)2. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)3. ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)4. КТП-469 9:00-17:00 . с.Переспа вул..Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна .5. КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки школа, магазин, клуб, церква, ФАП с.Вишеньки6.9:00-17:00 с.Городині приміщення корівника с.Городині вул. Центральна, Квітнева .1.10:00-18:00с.Дубечно вул:Молодіжна, Садова2.10:00-17:00с.Глухи вул:Річна, Денисова, Зелена, Радянська3.10:00-17:00с.Брідки повністю,Ст.Вижва вул:Брідківська, Зелена1. 11:00-15:00смт.Турійськ вул.Мисливська2.09:00-16:00ФОП Білун, ФГ «Аміла» - пекарня, Соловичівська с/р – дит.садок, школа, клуб, насосна, АГАТ ЛТД – магазин, УДППЗ Укрпошта - відділення, АТС, ФОП Заброда М.Р.- телятник, ТзОВ «Євро стандарт»- деревообробний цех, ВСАТ « Срібниця»- тр.бригада, млин, база відпочинку, СФГ «Мальва» с.Соловичі

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