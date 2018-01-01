Савченко похвалив ремонт волинської дороги

Олександр Савченко оглянув ремонт дороги Луцьк-Володимир-Волинський поблизу села Холопичі – тут вкладають верхній шар асфальту.



Огляд ремонту відбувся 3 липня.



Нагадаємо, протяжність усієї ділянки, де



Поблизу Холопич нині працює спецтехніка та бригада працівників, які вкладають асфальт. Голова ОДА залишився задоволеним побаченим. Він зауважив, що останнім часом було багато критики через нібито неефективне використання коштів. Насправді ж роботи йдуть, а «заминки» виникають лише під час процедурних питань – адже виділення коштів мають підтвердити Укравтодор, Міністерство інфраструктури, бюджетний комітет та низка інших відомств.



«Але те, що ми робимо – це вже остаточний варіант вкладення коштів, які були передбачені на цю дорогу… Одна із кращих доріг, і вона одна з перших, яка буде мати гарантію на 10 років», - зауважив губернатор.



Тож наразі дорожники вкладають останній шар асфальту. Однак на цьому роботи не завершаться – робитимуть розмітку, встановлюватимуть освітлення тощо. Савченко зауважив, що вкладання доріг – сезонна робота, тож провадити її можна до жовтня-листопада. Відтак, її облаштують до кінця року. Також голова ОДА наголосив, що її роблять якісно, в межах визначених технологіями процедур. Окрім того, перед «здачею» дороги, її перевірить відповідна лабораторія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської обласної держадміністраціїоглянув ремонт дороги Луцьк-Володимир-Волинський поблизу села Холопичі – тут вкладають верхній шар асфальту.Огляд ремонту відбувся 3 липня.Нагадаємо, протяжність усієї ділянки, де робили ремонт - 72 кілометри, минулоріч встигли відремонтувати трохи більше половини. Вартість проекту – 788 мільйонів гривень, 3 з них виділили із держбюджету, а решту – кошти, залучені у рамках митного експерименту.Поблизу Холопич нині працює спецтехніка та бригада працівників, які вкладають асфальт. Голова ОДА залишився задоволеним побаченим. Він зауважив, що останнім часом було багато критики через нібито неефективне використання коштів. Насправді ж роботи йдуть, а «заминки» виникають лише під час процедурних питань – адже виділення коштів мають підтвердити Укравтодор, Міністерство інфраструктури, бюджетний комітет та низка інших відомств.«Але те, що ми робимо – це вже остаточний варіант вкладення коштів, які були передбачені на цю дорогу… Одна із кращих доріг, і вона одна з перших, яка буде мати гарантію на 10 років», - зауважив губернатор.Тож наразі дорожники вкладають останній шар асфальту. Однак на цьому роботи не завершаться – робитимуть розмітку, встановлюватимуть освітлення тощо. Савченко зауважив, що вкладання доріг – сезонна робота, тож провадити її можна до жовтня-листопада. Відтак, її облаштують до кінця року. Також голова ОДА наголосив, що її роблять якісно, в межах визначених технологіями процедур. Окрім того, перед «здачею» дороги, її перевірить відповідна лабораторія.

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