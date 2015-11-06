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Перебігала на червоне: у Луцьку тролейбус наїхав на жінку. ФОТО

Перебігала на червоне: у Луцьку тролейбус наїхав на жінку. ФОТО
У Луцьку на проспекті Василя Мойсея тролейбус наїхав на жінку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Інформацію підтвердили у прес-службі волинських патрульних.

Так, 3 липня жінка раптово вибігла на червоний сигнал світлофора на пішохідному переході.

Водій тролейбуса не встиг зреагувати і наїхав на неї. Постраждалу забрала швидка. Стан жінки наразі невідомий, медики не коментують ситуацію.

Перебігала на червоне: у Луцьку тролейбус наїхав на жінку. ФОТО
Перебігала на червоне: у Луцьку тролейбус наїхав на жінку. ФОТО
Перебігала на червоне: у Луцьку тролейбус наїхав на жінку. ФОТО
Перебігала на червоне: у Луцьку тролейбус наїхав на жінку. ФОТО
Перебігала на червоне: у Луцьку тролейбус наїхав на жінку. ФОТО

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Теги: транспорт, аварія, дтп, тролейбус
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Коментарі 3
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Безсмертні
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Тупі кури створюють проблеми собі та водіям. Збільшити штрафи пішоходам за перехід на червоне до 500 грн. та нарешті почати штрафувати їх.
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Підтримую попередні коментарі !!! Чим думаєте? Лихачів і так вистачає !!! А пішоходи думають, що вони праві. Авто вас зіб'є, водій сяде, но вийде, а ви ляжете і не встанете !!! Куда так спішити, щоб наражати своє життя на небезпеку ??? Не так давно у мене була ситуація, дочекавшись зеленого, почав переходити, всі зупинилися, а зліва лихач мене чуть не збив, в руках мав літру квасу, встиг попасти, водій навіть не зупинився, погнав далі !!!

P.S. Не думайте, що якщо ви на зебрі, чи зебрі з світлофором, на вас не можуть наїхати, краще кілька разів переконатися, що всі зупинилися !!! Життя у нас одне, ми не коти, в яких в них 9.
А поліції великий мінус, вони тільки попереджають пішоходів, а не штрафують. В тій самій Польщі поліція не розбирається, штраф 100 злотих, а потім нехай пішоходи думають, чи переходити на червоний чи ні.
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