Перебігала на червоне: у Луцьку тролейбус наїхав на жінку. ФОТО
Сьогодні, 18:03
У Луцьку на проспекті Василя Мойсея тролейбус наїхав на жінку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформацію підтвердили у прес-службі волинських патрульних.
Так, 3 липня жінка раптово вибігла на червоний сигнал світлофора на пішохідному переході.
Водій тролейбуса не встиг зреагувати і наїхав на неї. Постраждалу забрала швидка. Стан жінки наразі невідомий, медики не коментують ситуацію.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформацію підтвердили у прес-службі волинських патрульних.
Так, 3 липня жінка раптово вибігла на червоний сигнал світлофора на пішохідному переході.
Водій тролейбуса не встиг зреагувати і наїхав на неї. Постраждалу забрала швидка. Стан жінки наразі невідомий, медики не коментують ситуацію.
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Коментарі 3
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P.S. Не думайте, що якщо ви на зебрі, чи зебрі з світлофором, на вас не можуть наїхати, краще кілька разів переконатися, що всі зупинилися !!! Життя у нас одне, ми не коти, в яких в них 9.
А поліції великий мінус, вони тільки попереджають пішоходів, а не штрафують. В тій самій Польщі поліція не розбирається, штраф 100 злотих, а потім нехай пішоходи думають, чи переходити на червоний чи ні.