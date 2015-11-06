Перебігала на червоне: у Луцьку тролейбус наїхав на жінку. ФОТО

Василя Мойсея тролейбус наїхав на жінку.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Інформацію підтвердили у прес-службі волинських патрульних.



Так, 3 липня жінка раптово вибігла на червоний сигнал світлофора на пішохідному переході.



Водій тролейбуса не встиг зреагувати і наїхав на неї. Постраждалу забрала швидка. Стан жінки наразі невідомий, медики не коментують ситуацію.





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