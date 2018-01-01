Замість ям – новенький асфальт: на волинській дорозі відремонтують кільце

На Волині відремонтують кільце на автомобільній дорозі Р15 Ковель-Жовква, поблизу виїзду з ковельської дороги на Устилуг.Про це стало відомо 3 липня.Стан покриття на кільці оглянув голова Волинської обласної державної адміністрації. Дорогу до кільця зробили, а от саме кільце мали відремонтувати за кошти польського кредиту.Однак, за словами очільника обласної Служби автодоріг, коштів наразі немає і не відомо, чи вони будуть. Тому нині обговорили можливість залучення інших грошей.«Ми за рахунок коштів, які були передбачені на розбудову дороги Р15 з Ковеля на Нововолинськ хочемо зробити це кільце… Олександр Ілліч тільки що потис руку, «дав добро» на це все», - розповів Посполітак. Вартість ремонту кільця – 7-8 млн грн. За них відремонтують власне покриття, облаштують розмітку, а також облаштують та впорядкують центральну клумбу.«На цю розв’язку ми довго шукали і проекти, і оптимальне рішення. Начебто все виходить, як планувалося», - зауважив Савченко. Тендер планують оголосити вже на цьому тижні. Таким чином, є велика вірогідність, що з роботами впоряються до кінця поточного року.Опісля Савченко вирушив до Устилуга, аби подивитися, як поблизу міста роблять дорогу, яка дозволить розвантажити транспортний потік у прикордонному населеному пункті.За словами радника голови ОДА, дорога тягнеться до польського кордону, а з української сторони її облаштування дасть змогу "пустити" транспорт в об'їзд Устилуга. Посполітак додав, що реалізувати цей проект планували ще з 2002 року. Нині тут вирівняли покриття, однак потрібні кошти на продовження робіт.