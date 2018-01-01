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Замість ям – новенький асфальт: на волинській дорозі відремонтують кільце

Замість ям – новенький асфальт: на волинській дорозі відремонтують кільце
На Волині відремонтують кільце на автомобільній дорозі Р15 Ковель-Жовква, поблизу виїзду з ковельської дороги на Устилуг.

Про це стало відомо 3 липня.

Стан покриття на кільці оглянув голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко. Дорогу до кільця зробили, а от саме кільце мали відремонтувати за кошти польського кредиту.
Замість ям – новенький асфальт: на волинській дорозі відремонтують кільце
Замість ям – новенький асфальт: на волинській дорозі відремонтують кільце

Однак, за словами очільника обласної Служби автодоріг Анатолія Посполітака, коштів наразі немає і не відомо, чи вони будуть. Тому нині обговорили можливість залучення інших грошей.

«Ми за рахунок коштів, які були передбачені на розбудову дороги Р15 з Ковеля на Нововолинськ хочемо зробити це кільце… Олександр Ілліч тільки що потис руку, «дав добро» на це все», - розповів Посполітак. Вартість ремонту кільця – 7-8 млн грн. За них відремонтують власне покриття, облаштують розмітку, а також облаштують та впорядкують центральну клумбу.
Замість ям – новенький асфальт: на волинській дорозі відремонтують кільце
Замість ям – новенький асфальт: на волинській дорозі відремонтують кільце

«На цю розв’язку ми довго шукали і проекти, і оптимальне рішення. Начебто все виходить, як планувалося», - зауважив Савченко. Тендер планують оголосити вже на цьому тижні. Таким чином, є велика вірогідність, що з роботами впоряються до кінця поточного року.
Замість ям – новенький асфальт: на волинській дорозі відремонтують кільце

Опісля Савченко вирушив до Устилуга, аби подивитися, як поблизу міста роблять дорогу, яка дозволить розвантажити транспортний потік у прикордонному населеному пункті.
Замість ям – новенький асфальт: на волинській дорозі відремонтують кільце
Замість ям – новенький асфальт: на волинській дорозі відремонтують кільце

За словами радника голови ОДА Валерія Криворога, дорога тягнеться до польського кордону, а з української сторони її облаштування дасть змогу "пустити" транспорт в об'їзд Устилуга. Посполітак додав, що реалізувати цей проект планували ще з 2002 року. Нині тут вирівняли покриття, однак потрібні кошти на продовження робіт.


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Теги: дорога, розв'язка, кільце
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