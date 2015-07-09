Квартирні аферисти видурили в лучанина майже 7 тисяч гривень





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



Заява надійшла від 53-річного лучанина про те, що невідома особа під приводом отримання завдатку за місячну оплату коштів за оренду квартири в Луцьку, заволоділа грошима в сумі 6,7 тисяч гривень.



Гроші перерахували через термінал самообслуговування на банківський рахунок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 53-річного лучанина ошукали на 6,7 тисяч гривень.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Заява надійшла від 53-річного лучанина про те, що невідома особа під приводом отримання завдатку за місячну оплату коштів за оренду квартири в Луцьку, заволоділа грошима в сумі 6,7 тисяч гривень.Гроші перерахували через термінал самообслуговування на банківський рахунок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію